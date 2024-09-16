Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск за сутки перекроют три раза

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск 25 сентября перекроют три раза на 15 минут в районе села Яр. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».
«25 сентября планируется временное перекрытие автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. С 13:00 до 15:15 планируется три перекрытия на 15 минут на км 14 (в районе села Яр). В связи с работами движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск 17 сентября ухудшится видимость из-за тумана. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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