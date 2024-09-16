Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск за сутки перекроют три раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трассу перекроют три раза на 15 минут
Трассу перекроют три раза на 15 минут Фото:

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск 25 сентября перекроют три раза на 15 минут в районе села Яр. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

«25 сентября планируется временное перекрытие автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. С 13:00 до 15:15 планируется три перекрытия на 15 минут на км 14 (в районе села Яр). В связи с работами движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск 17 сентября ухудшится видимость из-за тумана. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск 25 сентября перекроют три раза на 15 минут в районе села Яр. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «25 сентября планируется временное перекрытие автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. С 13:00 до 15:15 планируется три перекрытия на 15 минут на км 14 (в районе села Яр). В связи с работами движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск 17 сентября ухудшится видимость из-за тумана. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...