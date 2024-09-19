В Тюменской области в озере нашли тело рыбака

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К поискам мужчины подключились полицейские и водолазы ТОСЭР
К поискам мужчины подключились полицейские и водолазы ТОСЭР Фото:

В Тюменской области в озере Пеганово обнаружили тело рыбака, пропавшего 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«18 сентября поступило сообщение о том, что в Бердюжском районе на озере Пеганово пропал рыбак 1953 года рождения. К поискам мужчины подключились представители полиции, областного главка МЧС России и водолазы ТОСЭР. Сегодня тело мужчины было извлечено из воды и передано сотрудникам МВД», — сообщили в пресс-службе.

Одной из причин гибели мужчины могло стать отсутствие спасательного жилета. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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В Тюменской области в озере Пеганово обнаружили тело рыбака, пропавшего 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «18 сентября поступило сообщение о том, что в Бердюжском районе на озере Пеганово пропал рыбак 1953 года рождения. К поискам мужчины подключились представители полиции, областного главка МЧС России и водолазы ТОСЭР. Сегодня тело мужчины было извлечено из воды и передано сотрудникам МВД», — сообщили в пресс-службе. Одной из причин гибели мужчины могло стать отсутствие спасательного жилета. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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