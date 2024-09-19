В Тюменской области в озере нашли тело рыбака

К поискам мужчины подключились полицейские и водолазы ТОСЭР
В Тюменской области в озере Пеганово обнаружили тело рыбака, пропавшего 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«18 сентября поступило сообщение о том, что в Бердюжском районе на озере Пеганово пропал рыбак 1953 года рождения. К поискам мужчины подключились представители полиции, областного главка МЧС России и водолазы ТОСЭР. Сегодня тело мужчины было извлечено из воды и передано сотрудникам МВД», — сообщили в пресс-службе.
Одной из причин гибели мужчины могло стать отсутствие спасательного жилета. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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