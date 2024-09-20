Axios: 20 командиров «Хезболлы» убиты при ударе Израиля по Ливану

Примерно 20 командиров спецподразделения «Радван» движения «Хезболлах» погибли в результате израильского удара по Ливану. Информация была предоставлена чиновником из Израиля.
«В результате удара погибло высшее командование сил Радвана — около 20 командиров», — заявил израильский чиновник, передает портал Axios. Это заявление последовало после подтверждения ЦАХАЛом ликвидации главы командования спецопераций «Хезболлах» Ибрагима Акиля и других командиров организации.
Чиновник также отметил, что страна пришла к выводу о необходимости военной эскалации для решения ситуации на границе с Ливаном. По их мнению, дипломатические пути полностью исчерпаны.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ выполнил удар по столице Ливана, Бейруту, согласно первичным данным от военного руководства. Утверждается, что удар был целенаправленным.
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