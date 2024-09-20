Axios: 20 командиров «Хезболлы» убиты при ударе Израиля по Ливану

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Порядка 20 командиров были убиты в результате израильского удара по Ливану
Порядка 20 командиров были убиты в результате израильского удара по Ливану Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Примерно 20 командиров спецподразделения «Радван» движения «Хезболлах» погибли в результате израильского удара по Ливану. Информация была предоставлена чиновником из Израиля.

«В результате удара погибло высшее командование сил Радвана — около 20 командиров», — заявил израильский чиновник, передает портал Axios. Это заявление последовало после подтверждения ЦАХАЛом ликвидации главы командования спецопераций «Хезболлах» Ибрагима Акиля и других командиров организации.

Чиновник также отметил, что страна пришла к выводу о необходимости военной эскалации для решения ситуации на границе с Ливаном. По их мнению, дипломатические пути полностью исчерпаны.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ выполнил удар по столице Ливана, Бейруту, согласно первичным данным от военного руководства. Утверждается, что удар был целенаправленным.

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Примерно 20 командиров спецподразделения «Радван» движения «Хезболлах» погибли в результате израильского удара по Ливану. Информация была предоставлена чиновником из Израиля. «В результате удара погибло высшее командование сил Радвана — около 20 командиров», — заявил израильский чиновник, передает портал Axios. Это заявление последовало после подтверждения ЦАХАЛом ликвидации главы командования спецопераций «Хезболлах» Ибрагима Акиля и других командиров организации. Чиновник также отметил, что страна пришла к выводу о необходимости военной эскалации для решения ситуации на границе с Ливаном. По их мнению, дипломатические пути полностью исчерпаны. Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ выполнил удар по столице Ливана, Бейруту, согласно первичным данным от военного руководства. Утверждается, что удар был целенаправленным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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