В Екатеринбурге продлили перекрытие, изменившее пять автобусных маршрутов

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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, знак кирпич, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Движение планируют восстановить в конце октября Фото:

В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие перекрестка улицы Любви и Золотистого бульвара, из-за которого изменили схему движения автобусных маршрутов №53, 045, 58, 63, 77. Это связано со строительством бульвара, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты ООО „Уралдортехнологии“ продлили на месяц срок закрытия движения транспорта на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара — до 26 октября», — следует из сообщения. Работы начались еще с 6 сентября. Движение транспорта организовали по улице Лучистой.

  • Автобусы №77, 054 и 53 ходят по улицам: Нескучная — Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Чемпионов, далее по маршруту. Временно введены остановки «Любви» и «ЖК Солнечный».
  • Автобус №58 ходит по улицам: Нескучная — Лучистая — Чемпионов, далее по маршруту. Временно введены остановки «Любви», «ЖК Солнечный» и «Чемпионов».
  • Автобус № 63 ходит по улицам: Лучистая — Чемпионов — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая, далее по маршруту. Временно введена остановка «ЖК Солнечный».

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В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие перекрестка улицы Любви и Золотистого бульвара, из-за которого изменили схему движения автобусных маршрутов №53, 045, 58, 63, 77. Это связано со строительством бульвара, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты ООО „Уралдортехнологии“ продлили на месяц срок закрытия движения транспорта на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара — до 26 октября», — следует из сообщения. Работы начались еще с 6 сентября. Движение транспорта организовали по улице Лучистой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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