В Екатеринбурге продлили перекрытие, изменившее пять автобусных маршрутов

24 сентября 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Движение планируют восстановить в конце октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие перекрестка улицы Любви и Золотистого бульвара, из-за которого изменили схему движения автобусных маршрутов №53, 045, 58, 63, 77. Это связано со строительством бульвара, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты ООО „Уралдортехнологии“ продлили на месяц срок закрытия движения транспорта на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара — до 26 октября», — следует из сообщения. Работы начались еще с 6 сентября. Движение транспорта организовали по улице Лучистой. Автобусы №77, 054 и 53 ходят по улицам: Нескучная — Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Чемпионов, далее по маршруту. Временно введены остановки «Любви» и «ЖК Солнечный».

Автобус №58 ходит по улицам: Нескучная — Лучистая — Чемпионов, далее по маршруту. Временно введены остановки «Любви», «ЖК Солнечный» и «Чемпионов».

Автобус № 63 ходит по улицам: Лучистая — Чемпионов — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая, далее по маршруту. Временно введена остановка «ЖК Солнечный». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие перекрестка улицы Любви и Золотистого бульвара, из-за которого изменили схему движения автобусных маршрутов №53, 045, 58, 63, 77. Это связано со строительством бульвара, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты ООО „Уралдортехнологии“ продлили на месяц срок закрытия движения транспорта на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара — до 26 октября», — следует из сообщения. Работы начались еще с 6 сентября. Движение транспорта организовали по улице Лучистой.