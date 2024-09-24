В Екатеринбурге продлили перекрытие, изменившее пять автобусных маршрутов

Движение планируют восстановить в конце октября
В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие перекрестка улицы Любви и Золотистого бульвара, из-за которого изменили схему движения автобусных маршрутов №53, 045, 58, 63, 77. Это связано со строительством бульвара, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты ООО „Уралдортехнологии“ продлили на месяц срок закрытия движения транспорта на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара — до 26 октября», — следует из сообщения. Работы начались еще с 6 сентября. Движение транспорта организовали по улице Лучистой.
- Автобусы №77, 054 и 53 ходят по улицам: Нескучная — Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Чемпионов, далее по маршруту. Временно введены остановки «Любви» и «ЖК Солнечный».
- Автобус №58 ходит по улицам: Нескучная — Лучистая — Чемпионов, далее по маршруту. Временно введены остановки «Любви», «ЖК Солнечный» и «Чемпионов».
- Автобус № 63 ходит по улицам: Лучистая — Чемпионов — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая, далее по маршруту. Временно введена остановка «ЖК Солнечный».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!