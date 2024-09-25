«Союзмультфильм» будет бесплатно показывать мультики и спектакли в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На фестиваль приглашают всех желающих
На фестиваль приглашают всех желающих Фото:

В Перми состоится трехдневный фестиваль анимационных фильмов. Спектакли, мультфильмы, мастер-классы — все мероприятия будут бесплатными, рассказали в министерстве культуры Пермского края.

«В Перми пройдет анимационный фестиваль „Союзмультфильм“. Все показы мультфильмов и мероприятия в рамках фестиваля будут бесплатными», — говорится на сайте минкультуры Пермского края.

Пройдет фестиваль на площадке «Кристалл-центра». Он растянется на три дна: 2, 3 и 4 ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми состоится трехдневный фестиваль анимационных фильмов. Спектакли, мультфильмы, мастер-классы — все мероприятия будут бесплатными, рассказали в министерстве культуры Пермского края. «В Перми пройдет анимационный фестиваль „Союзмультфильм“. Все показы мультфильмов и мероприятия в рамках фестиваля будут бесплатными», — говорится на сайте минкультуры Пермского края. Пройдет фестиваль на площадке «Кристалл-центра». Он растянется на три дна: 2, 3 и 4 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...