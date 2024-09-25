«Союзмультфильм» будет бесплатно показывать мультики и спектакли в Перми

На фестиваль приглашают всех желающих
В Перми состоится трехдневный фестиваль анимационных фильмов. Спектакли, мультфильмы, мастер-классы — все мероприятия будут бесплатными, рассказали в министерстве культуры Пермского края.
«В Перми пройдет анимационный фестиваль „Союзмультфильм“. Все показы мультфильмов и мероприятия в рамках фестиваля будут бесплатными», — говорится на сайте минкультуры Пермского края.
Пройдет фестиваль на площадке «Кристалл-центра». Он растянется на три дна: 2, 3 и 4 ноября.
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