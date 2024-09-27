Челябинские олигархи испытывают давление на бизнес из-за нехватки кадров

Вице-президент СПП Струков: нехватка кадров оказывает давление на бизнес
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Константин Струков отметил нехватку рабочих на предприятиях
Константин Струков отметил нехватку рабочих на предприятиях Фото:

Обстановка по кадровому вопросу среди предприятий Челябинской области остается напряженной. Нехватка рабочих групп оказывает давление на бизнес, заявил первый вице-президент челябинского союза предпринимателей и промышленников Константин Струков. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU 27 сентября с заседания правления.

«Напряженной для работодателей остается нехватка рабочих групп. Она оказывает давление на бизнес и проекты почти во всех отраслях. Общие затраты на трудовые ресурсы, по данным экспертов, выросли на 20%», — сообщил Струков в своем докладе.

Вице-президент «клуба олигархов» отметил, что бизнесмены продолжают повышать зарплаты и усиливать привлекательность социальных пакетов. Однако при отсутствии специалистов и трудовых ресурсов меры не решают проблему.

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Обстановка по кадровому вопросу среди предприятий Челябинской области остается напряженной. Нехватка рабочих групп оказывает давление на бизнес, заявил первый вице-президент челябинского союза предпринимателей и промышленников Константин Струков. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU 27 сентября с заседания правления. «Напряженной для работодателей остается нехватка рабочих групп. Она оказывает давление на бизнес и проекты почти во всех отраслях. Общие затраты на трудовые ресурсы, по данным экспертов, выросли на 20%», — сообщил Струков в своем докладе. Вице-президент «клуба олигархов» отметил, что бизнесмены продолжают повышать зарплаты и усиливать привлекательность социальных пакетов. Однако при отсутствии специалистов и трудовых ресурсов меры не решают проблему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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