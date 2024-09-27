Челябинские олигархи испытывают давление на бизнес из-за нехватки кадров

Обстановка по кадровому вопросу среди предприятий Челябинской области остается напряженной. Нехватка рабочих групп оказывает давление на бизнес, заявил первый вице-президент челябинского союза предпринимателей и промышленников Константин Струков. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU 27 сентября с заседания правления.
«Напряженной для работодателей остается нехватка рабочих групп. Она оказывает давление на бизнес и проекты почти во всех отраслях. Общие затраты на трудовые ресурсы, по данным экспертов, выросли на 20%», — сообщил Струков в своем докладе.
Вице-президент «клуба олигархов» отметил, что бизнесмены продолжают повышать зарплаты и усиливать привлекательность социальных пакетов. Однако при отсутствии специалистов и трудовых ресурсов меры не решают проблему.
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