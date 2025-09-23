Более 425 тысяч челябинцев привились от гриппа

Число жителей Челябинской области, прошедших вакцинацию от гриппа, превысило 425 тысяч человек. Об этом губернатор региона Алексей Текслер сообщил в своем telegram-канале, подчеркнув важность профилактики в осенний период.
«Вакцинация — это наиболее эффективный и научно обоснованный способ защиты. Еще один аргумент: вакцинация формирует коллективный иммунитет. Это важно для защиты наших близких из групп риска: пожилых людей, детей, беременных женщин и тех, у кого есть хронические заболевания», — отметил Текслер.
Губернатор напомнил, что грипп опасен не только симптомами, но и высоким риском осложнений. По его словам, все муниципалитеты области обеспечены достаточным количеством вакцины. Прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства.
Ранее URA.RU сообщало о подготовке региона к эпидсезону. В Челябинскую область поступило более 1,7 миллиона доз вакцин против гриппа. Поставки препаратов шли поэтапно, а уже полученные партии были распределены между медицинскими учреждениями. Как отмечала главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева, пик эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе ожидается в декабре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!