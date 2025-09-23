23 сентября 2025

Более 425 тысяч челябинцев привились от гриппа

Годом ранее прививку от гриппа поставил каждый второй житель Челябинской области
Годом ранее прививку от гриппа поставил каждый второй житель Челябинской области

Число жителей Челябинской области, прошедших вакцинацию от гриппа, превысило 425 тысяч человек. Об этом губернатор региона Алексей Текслер сообщил в своем telegram-канале, подчеркнув важность профилактики в осенний период.

«Вакцинация — это наиболее эффективный и научно обоснованный способ защиты. Еще один аргумент: вакцинация формирует коллективный иммунитет. Это важно для защиты наших близких из групп риска: пожилых людей, детей, беременных женщин и тех, у кого есть хронические заболевания», — отметил Текслер.

Губернатор напомнил, что грипп опасен не только симптомами, но и высоким риском осложнений. По его словам, все муниципалитеты области обеспечены достаточным количеством вакцины. Прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства.

Ранее URA.RU сообщало о подготовке региона к эпидсезону. В Челябинскую область поступило более 1,7 миллиона доз вакцин против гриппа. Поставки препаратов шли поэтапно, а уже полученные партии были распределены между медицинскими учреждениями. Как отмечала главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева, пик эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе ожидается в декабре.

