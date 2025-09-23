23 сентября 2025

Челябинцы собирают редкие фиолетовые грибы с ароматом аниса. Фото

Жители Челябинской области находят рядовку фиолетовую с запахом аниса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибники продолжают хвастаться урожаем в конце сентября
Грибники продолжают хвастаться урожаем в конце сентября Фото:

Жители Челябинской области находят в местных лесах рядовку фиолетовую или говорушку — поздний съедобный гриб с запахом аниса. Обычно его собирают в конце урожайного сезона — в сентябре и октябре. Соответствующими снимками очевидцы делятся в соцсетях.

«Рядовка фиолетовая. Должны расти группами, дорожками», — уточнила одна из участниц паблика «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте». Так женщина ответила на вопрос другой подписчицы, выложившей фото своего урожая.

Рядовку легко узнать по насыщенному фиолетовому оттенку шляпки и ножки, а также по плотной структуре мякоти. Некоторые грибники отмечают, что этот вид порой можно находить в лесу по сильному аромату.

Также в лесах Челябинской области грибники собирают серую рядовку. Любители тихой охоты отмечают особый вкус этого гриба. В пищу можно употреблять даже оттаявшие после заморозков экземпляры.

Как сообщало URA.RU ранее, жители региона продолжают собирать большой урожай лисичек. Они попадаются грибникам целыми полянами.

Рядовку фиолетовую можно найти в лесах, в садах и даже на компостных кучах
Рядовку фиолетовую можно найти в лесах, в садах и даже на компостных кучах
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области находят в местных лесах рядовку фиолетовую или говорушку — поздний съедобный гриб с запахом аниса. Обычно его собирают в конце урожайного сезона — в сентябре и октябре. Соответствующими снимками очевидцы делятся в соцсетях. «Рядовка фиолетовая. Должны расти группами, дорожками», — уточнила одна из участниц паблика «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте». Так женщина ответила на вопрос другой подписчицы, выложившей фото своего урожая. Рядовку легко узнать по насыщенному фиолетовому оттенку шляпки и ножки, а также по плотной структуре мякоти. Некоторые грибники отмечают, что этот вид порой можно находить в лесу по сильному аромату. Также в лесах Челябинской области грибники собирают серую рядовку. Любители тихой охоты отмечают особый вкус этого гриба. В пищу можно употреблять даже оттаявшие после заморозков экземпляры. Как сообщало URA.RU ранее, жители региона продолжают собирать большой урожай лисичек. Они попадаются грибникам целыми полянами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...