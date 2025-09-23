Жители Челябинской области находят в местных лесах рядовку фиолетовую или говорушку — поздний съедобный гриб с запахом аниса. Обычно его собирают в конце урожайного сезона — в сентябре и октябре. Соответствующими снимками очевидцы делятся в соцсетях.
«Рядовка фиолетовая. Должны расти группами, дорожками», — уточнила одна из участниц паблика «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте». Так женщина ответила на вопрос другой подписчицы, выложившей фото своего урожая.
Рядовку легко узнать по насыщенному фиолетовому оттенку шляпки и ножки, а также по плотной структуре мякоти. Некоторые грибники отмечают, что этот вид порой можно находить в лесу по сильному аромату.
Также в лесах Челябинской области грибники собирают серую рядовку. Любители тихой охоты отмечают особый вкус этого гриба. В пищу можно употреблять даже оттаявшие после заморозков экземпляры.
Как сообщало URA.RU ранее, жители региона продолжают собирать большой урожай лисичек. Они попадаются грибникам целыми полянами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!