Челябинский эколог призвал вернуть историческое название императорскому орлу

Императорскому орлу необходимо вернуть историческое название, исправив необоснованное прозвище «могильник». Об этом рассказал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков после транспортировки раненого орла из Орска в челябинский центр реабилитации.
«Мы получили множество обращений от граждан, волонтеров и СМИ о происхождении названия и мы озадачились этим вопросом, изучив множество упоминаний. Мы пришли к мнению, что „могильником“ его называют только в нашей стране и совершенно необоснованно. Поэтому мы приняли решение выйти с инициативой к правительству России и Российской академии наук, восстановить историческую справедливость и вернуть орлу исконное название», — отметил Безруков. Он подчеркнул, что императорский орел изображен на Гербе нашей страны и во всем мире именуется солнечным орлом согласно дословному переводу с латинского языка.
Эколог уточнил, что с древних времен этот орел служил символом Византийской, Римской и ряда других империй. Согласно одной из версий, в период правления Ивана III он стал олицетворять и Российское государство. До начала XX века в научной и художественной литературе данная птица именовалась «орлом» или «солнечным орлом». В советский период традиционное название было заменено на «могильник». По мнению ряда орнитологов, подобное наименование появилось после экспедиций зоологов в Казахстан, где эти орлы и их гнезда нередко встречались на деревьях рядом с каменными или саманными мавзолеями, характерными для Приаралья.
В настоящее время численность популяции императорского орла в мире оценивается в 1440–2000 пар, при этом большая часть обитает на территории России — от 870 до 1280 пар. В связи с этим Безруков призывает органы государственной власти и научное сообщество восстановить исторические наименования этой птицы.
На минувшей неделе экологи спасли редкого императорского орла, которого подбросили в соседний регион. Сейчас краснокнижная птица с неблагозвучным названием «могильник» проходит реабилитацию в челябинском центре Карэна Даллакяна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!