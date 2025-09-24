Челябинский эколог призвал вернуть историческое название императорскому орлу

Челябинский эколог потребовал вернуть историческое название императорскому орлу
Орла начали именовать «могильником», но это неправильно, считает эколог (архивное фото)
Орла начали именовать «могильником», но это неправильно, считает эколог (архивное фото) Фото:

Императорскому орлу необходимо вернуть историческое название, исправив необоснованное прозвище «могильник». Об этом рассказал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков после транспортировки раненого орла из Орска в челябинский центр реабилитации.

«Мы получили множество обращений от граждан, волонтеров и СМИ о происхождении названия и мы озадачились этим вопросом, изучив множество упоминаний. Мы пришли к мнению, что „могильником“ его называют только в нашей стране и совершенно необоснованно. Поэтому мы приняли решение выйти с инициативой к правительству России и Российской академии наук, восстановить историческую справедливость и вернуть орлу исконное название», — отметил Безруков. Он подчеркнул, что императорский орел изображен на Гербе нашей страны и во всем мире именуется солнечным орлом согласно дословному переводу с латинского языка. 

Эколог уточнил, что с древних времен этот орел служил символом Византийской, Римской и ряда других империй. Согласно одной из версий, в период правления Ивана III он стал олицетворять и Российское государство. До начала XX века в научной и художественной литературе данная птица именовалась «орлом» или «солнечным орлом». В советский период традиционное название было заменено на «могильник». По мнению ряда орнитологов, подобное наименование появилось после экспедиций зоологов в Казахстан, где эти орлы и их гнезда нередко встречались на деревьях рядом с каменными или саманными мавзолеями, характерными для Приаралья.

В настоящее время численность популяции императорского орла в мире оценивается в 1440–2000 пар, при этом большая часть обитает на территории России — от 870 до 1280 пар. В связи с этим Безруков призывает органы государственной власти и научное сообщество восстановить исторические наименования этой птицы.

На минувшей неделе экологи спасли редкого императорского орла, которого подбросили в соседний регион. Сейчас краснокнижная птица с неблагозвучным названием «могильник» проходит реабилитацию в челябинском центре Карэна Даллакяна. 

