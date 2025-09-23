23 сентября 2025

Авиарейсы в Челябинск из Казани и Сочи задерживаются на полдня.

Прибытие рейса из Казани ожидается со вчерашнего дня
Прибытие рейса из Казани ожидается со вчерашнего дня

В аэропорту Челябинска на 12 часов задержаны прилеты самолетов из Казани и Сочи, рейсы из Москвы и Еревана отменены. Об этом говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова. 

«Прилет рейса ИН 2258 Казань-Челябинск авиакомпании Red Wings задерживается с 20:55 23 сентября до 09:35 24 сентября. Прилет рейса СУ 2952 Сочи-Челябинск авиакомпании „Аэрофлот“ задерживается с 01:00 до 16:05», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Вылеты обратных рейсов также задерживаются: в Казань — с 07:55 до 09:55, в Сочи — с 02:00 до 17:30. 

Также в аэропорту Челябинска 24 сентября отменены прилеты рейсов из Москвы СУ 1092 и Еревана WZ 1226. Отменен утренний рейс в Москву из Челябинска СУ 1093, стоявший в расписании на вылет в 06:05. 

В России ранее были закрыты пять аэропортов. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Сочи, Геленджике, Самаре (Курумоч), Волгограде и Саратове (Гагарин). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. 

