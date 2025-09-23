Прокуратура Курчатовского района Челябинска потребовала немедленно демонтировать незаконную стоянку по улице Ворошилова, 2. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе проверки установлен факт незаконного размещения автомобильной стоянки, расположенной по улице Ворошилова, 2. Работники прокуратуры совместно со специалистами МКУ „Городская среда“ и сотрудниками отдела полиции выехали на место для демонтажа», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Прокуратура ранее добилась демонтажа незаконной автостоянки около дома №13 по Комсомольскому проспекту. Стоянка функционировала около семи лет. Но располагалась на земельном участке, который относится к общедомовому имуществу. Общего собрания собственников для размещения там платной парковки не проводилось.
