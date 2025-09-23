23 сентября 2025

В Магнитогорске будут судить четверых сутенеров

В Магнитогорске вскрыли сеть борделей
В Магнитогорске (Челябинская область) отдали под суд четверых сутенеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками СЧ СУ УМВД по Магнитогорску окончено расследование уголовного дело в отношении 27-летней местной жительницы и трех 31-летних жителей Челябинска, обвиняемых в организации занятия проституцией. Обвинительное заключение, утвержденное прокурором Ленинского района города Магнитогорска, направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По версии следствия, компания в период с 2023 года по 2024 год создала в Магнитогорске целую сеть притонов. Пытаясь уйти от ответственности, они заявляли, что по данным адресам расположены хостелы. Но следователи собрали неопровержимые доказательства вины.

