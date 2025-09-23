ММК усовершенствовал систему защиты ИТ-систем

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Челябинской области внедрил методологию обеспечения интенсивности ИТ-систем. Как сообщили в пресс-службе ММК, в случае аварий, система обеспечит быстрое и эффективное восстановление всех систем управления производством.
«Магнитогорский металлургический комбинат внедрил комплексную методологию обеспечения непрерывности ИТ-систем. Это важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры предприятия, который гарантирует стабильность производственных процессов и защиту от потенциальных сбоев», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Как добавили в пресс-службе, внедрение новой системы позволит ММК существенно минимизировать риски простоев и перебоев в работе, обеспечивая быстрое и эффективное восстановление после аварийных ситуаций. Учитывая потенциальные риски атак в интернет-системах, новая методология обеспечит большую защищенность комбината от возможных внешних воздействий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!