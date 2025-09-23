23 сентября 2025

ММК усовершенствовал систему защиты ИТ-систем

ММК повысил защищенность ИТ-систем
ММК повысил защищенность ИТ-систем

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Челябинской области внедрил методологию обеспечения интенсивности ИТ-систем. Как сообщили в пресс-службе ММК, в случае аварий, система обеспечит быстрое и эффективное восстановление всех систем управления производством.

«Магнитогорский металлургический комбинат внедрил комплексную методологию обеспечения непрерывности ИТ-систем. Это важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры предприятия, который гарантирует стабильность производственных процессов и защиту от потенциальных сбоев», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Как добавили в пресс-службе, внедрение новой системы позволит ММК существенно минимизировать риски простоев и перебоев в работе, обеспечивая быстрое и эффективное восстановление после аварийных ситуаций. Учитывая потенциальные риски атак в интернет-системах, новая методология обеспечит большую защищенность комбината от возможных внешних воздействий.

