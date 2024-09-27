РБК: холдинг Усманова пообещал ответить на изъятие активов на Украине

27 сентября 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Холдинг Усманова пообещал преследовать в судах покупателей активов, которые ранее были изъяты Украиной Фото: официальное интернет-представительство президента России новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Холдинг USM, принадлежащий российскому бизнесмену Алишеру Усманову и его партнерам, намерен ответить Украине на изъятие активов. В частности, в холдинге пообещали, что будут преследовать в судах любых покупателей активов, конфискованных Киевом. «USM приложит все усилия, чтобы международные судебные инстанции дали надлежащую оценку неправомерным действиям исполнительной и судебной власти Украины. Холдинг будет преследовать в судах любых покупателей активов, конфискованных украинскими властями», — отметили в пресс-службе компании. Сообщение передает РБК. В холдинге Усманова считают, что изъятие активов со стороны Киева — это вопиющий случай присвоения чужого имущества. Накануне Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил конфисковать активы Усманова. В частности, под конфискацию попали 165 тысяч тонн железной руды стоимостью более 48 миллионов долларов, а также 100% долей IT-компании «Петер-Сервис Украина». Руда находилась на момент конфискации в портах Украины. С февраля 2022 года ее удерживали украинские власти. Это не первые проверки со стороны иностранных государств в отношении Усманова. Еще осенью 2022 года в Германии начались обыски. Предпринимателя подозревали в уклонении от уплаты налогов. В 2023 году суд во Франкфурте-на-Майне признал, что Генпрокуратура ФРГ незаконно удерживает документы и имущество российского бизнесмена. Алишер Усманов также подавал иск против банка UBS Europe SE. Усманов выразил мнение, что политически мотивированное преследование российских бизнесменов серьезная ошибка со стороны Запада, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Холдинг USM, принадлежащий российскому бизнесмену Алишеру Усманову и его партнерам, намерен ответить Украине на изъятие активов. В частности, в холдинге пообещали, что будут преследовать в судах любых покупателей активов, конфискованных Киевом. «USM приложит все усилия, чтобы международные судебные инстанции дали надлежащую оценку неправомерным действиям исполнительной и судебной власти Украины. Холдинг будет преследовать в судах любых покупателей активов, конфискованных украинскими властями», — отметили в пресс-службе компании. Сообщение передает РБК. В холдинге Усманова считают, что изъятие активов со стороны Киева — это вопиющий случай присвоения чужого имущества. Накануне Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил конфисковать активы Усманова. В частности, под конфискацию попали 165 тысяч тонн железной руды стоимостью более 48 миллионов долларов, а также 100% долей IT-компании «Петер-Сервис Украина». Руда находилась на момент конфискации в портах Украины. С февраля 2022 года ее удерживали украинские власти. Это не первые проверки со стороны иностранных государств в отношении Усманова. Еще осенью 2022 года в Германии начались обыски. Предпринимателя подозревали в уклонении от уплаты налогов. В 2023 году суд во Франкфурте-на-Майне признал, что Генпрокуратура ФРГ незаконно удерживает документы и имущество российского бизнесмена. Алишер Усманов также подавал иск против банка UBS Europe SE. Усманов выразил мнение, что политически мотивированное преследование российских бизнесменов серьезная ошибка со стороны Запада, передает Pravda.Ru.