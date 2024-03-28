В Германии начали проверять прокуроров из-за жалобы Усманова

Представители Усманова подтвердили факт подачи жалобы в прокуратуру Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

По обращению российского миллиардера Алишера Усманова в настоящий момент проводится предварительное следствие, результаты которого определят необходимость дальнейшего расследования. Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Франкфурта Доминика Миса.

«Поводом для начала следственных действий против старшего прокурора и прокурора стали уголовные обвинения двух человек. Одним из них был 70-летний бизнесмен из России. … Обвинения связаны с умышленным злоупотреблением правом и преследованием невиновных лиц. Сейчас проводится проверка в рамках предварительного следствия», — приводит слова Миса немецкая газета Bild.

Представители Усманова подтвердили факт подачи жалобы в прокуратуру. Пока они воздержались от дополнительных комментариев до завершения следственных процедур.

Усманов, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов, подал заявление против двух прокуроров из Генпрокуратуры немецкого города Франкфурт-на-Майне. Предприниматель обвиняет их в препятствии правосудию и преследовании невиновных.