В Германии начали проверять прокуроров из-за жалобы Усманова

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Представители Усманова подтвердили факт подачи жалобы в прокуратуру Фото:

По обращению российского миллиардера Алишера Усманова в настоящий момент проводится предварительное следствие, результаты которого определят необходимость дальнейшего расследования. Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Франкфурта Доминика Миса.

«Поводом для начала следственных действий против старшего прокурора и прокурора стали уголовные обвинения двух человек. Одним из них был 70-летний бизнесмен из России. … Обвинения связаны с умышленным злоупотреблением правом и преследованием невиновных лиц. Сейчас проводится проверка в рамках предварительного следствия», — приводит слова Миса немецкая газета Bild.

Представители Усманова подтвердили факт подачи жалобы в прокуратуру. Пока они воздержались от дополнительных комментариев до завершения следственных процедур.

Усманов, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов, подал заявление против двух прокуроров из Генпрокуратуры немецкого города Франкфурт-на-Майне. Предприниматель обвиняет их в препятствии правосудию и преследовании невиновных.

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По обращению российского миллиардера Алишера Усманова в настоящий момент проводится предварительное следствие, результаты которого определят необходимость дальнейшего расследования. Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Франкфурта Доминика Миса. «Поводом для начала следственных действий против старшего прокурора и прокурора стали уголовные обвинения двух человек. Одним из них был 70-летний бизнесмен из России. … Обвинения связаны с умышленным злоупотреблением правом и преследованием невиновных лиц. Сейчас проводится проверка в рамках предварительного следствия», — приводит слова Миса немецкая газета Bild. Представители Усманова подтвердили факт подачи жалобы в прокуратуру. Пока они воздержались от дополнительных комментариев до завершения следственных процедур. Усманов, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов, подал заявление против двух прокуроров из Генпрокуратуры немецкого города Франкфурт-на-Майне. Предприниматель обвиняет их в препятствии правосудию и преследовании невиновных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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