Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE

Российский бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Об этом рассказал адвокат предпринимателя Штефани Рабенау.
«UBS нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространил недостоверные утверждения о нем, а также грубо нарушил общие права личности. Нарушения договора со стороны банка привели к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации А.Б. Усманова», — уточнил Штефани Рабенау в разговоре с журналистами газеты«Коммерсант». В связи с этим в адрес UBS был подан иск в суд. Адвокат утверждает, что из-за действий банка в отношении Усманова были введены санкции.
В отношении Усманова начались обыски осенью 2022 года. В 2023 году суд во Франкфурте-на-Майне признал, что Генпрокуратура Германии незаконно удерживает документы и имущество, изъятые у Усманова. После жалобы олигарха в Германии начали проверять прокуроров.
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