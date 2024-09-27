Чертановский суд Москвы арестовал Владимира Попова, который угрожал взорвать гранату в отеле на юге столицы. В СИЗО он пробудет до 25 ноября.
«Постановлением Чертановского районного суда города Москвы избрана мера пресечения Попову Владимиру Валерьевичу на срок два месяца, то есть до 25 ноября», — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. По данным следствия, Попов обвиняется по первой части статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Инцидент произошел 27 сентября в отеле на улице Чертановской, 27. 41-летний мужчина ходил по гостинице, размахивая гранатой, пока его не обезвредили сотрудники Росгвардии. О дебошире тогда сообщил администратор отеля. В номере подозреваемого нашли две боевые гранаты РГД-5.
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