В Кольцово массово задерживаются самолеты

В Кольцово перенесли вылет трех самолетов. Задержкам подверглись авиакомпании «Уральские авиалинии» и Azur Air. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, дольше всего свой самолет придется ждать пассажирам авиакомпании Azur Air. Их рейс в Анталью задерживается на четыре часа. Вылет 10 августа с 03:35 перенесли на 07:40.
Два рейса «Уральских авиалиний» в Красноярск и Читу также задерживаются. Самолет в сибирский город переноситься натри с половиной часа. Вылет екатеринбуржцев в Читу перенесли с 01:25 на 04:00.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.
