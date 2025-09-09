09 сентября 2025

В Кольцово массово задерживаются самолеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержаны рейсы в два российских и один турецкий города
Задержаны рейсы в два российских и один турецкий города Фото:

В Кольцово перенесли вылет трех самолетов. Задержкам подверглись авиакомпании «Уральские авиалинии» и Azur Air. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, дольше всего свой самолет придется ждать пассажирам авиакомпании Azur Air. Их рейс в Анталью задерживается на четыре часа. Вылет 10 августа с 03:35 перенесли на 07:40.

Два рейса «Уральских авиалиний» в Красноярск и Читу также задерживаются. Самолет в сибирский город переноситься натри с половиной часа. Вылет екатеринбуржцев в Читу перенесли с 01:25 на 04:00.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кольцово перенесли вылет трех самолетов. Задержкам подверглись авиакомпании «Уральские авиалинии» и Azur Air. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Согласно расписанию, дольше всего свой самолет придется ждать пассажирам авиакомпании Azur Air. Их рейс в Анталью задерживается на четыре часа. Вылет 10 августа с 03:35 перенесли на 07:40. Два рейса «Уральских авиалиний» в Красноярск и Читу также задерживаются. Самолет в сибирский город переноситься натри с половиной часа. Вылет екатеринбуржцев в Читу перенесли с 01:25 на 04:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...