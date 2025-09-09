09 сентября 2025

В поселке ХМАО откроют культурный центр до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В центре будут проводиться концерты, мастер-классы и работать различные кружки
В центре будут проводиться концерты, мастер-классы и работать различные кружки Фото:

В поселке Солнечный Сургутского района ХМАО до конца года откроется современный культурно-досуговый центр. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Новая площадка станет центром творческой жизни местных жителей, где будут проводиться концерты, работать кружки и мастер-классы.

«Здание площадью 1 400 квадратных метров уже готово к завершающему этапу работ. Здесь обустроен зрительный зал на 208 мест, сцена, костюмерная, гримерные, зал хореографии с душевыми, административные кабинеты и гардероб», — уточнили в паблике. Центр будет одноэтажным.

Строители завершили ключевые этапы: выполнено устройство фасадов, внутренних перегородок, а также проложены инженерные сети. Сейчас подрядчик занимается благоустройством прилегающей территории. В сентябре строители рассчитывают получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Солнечный Сургутского района ХМАО до конца года откроется современный культурно-досуговый центр. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Новая площадка станет центром творческой жизни местных жителей, где будут проводиться концерты, работать кружки и мастер-классы. «Здание площадью 1 400 квадратных метров уже готово к завершающему этапу работ. Здесь обустроен зрительный зал на 208 мест, сцена, костюмерная, гримерные, зал хореографии с душевыми, административные кабинеты и гардероб», — уточнили в паблике. Центр будет одноэтажным. Строители завершили ключевые этапы: выполнено устройство фасадов, внутренних перегородок, а также проложены инженерные сети. Сейчас подрядчик занимается благоустройством прилегающей территории. В сентябре строители рассчитывают получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...