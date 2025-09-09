В поселке ХМАО откроют культурный центр до конца года

В поселке Солнечный Сургутского района ХМАО до конца года откроется современный культурно-досуговый центр. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Новая площадка станет центром творческой жизни местных жителей, где будут проводиться концерты, работать кружки и мастер-классы.
«Здание площадью 1 400 квадратных метров уже готово к завершающему этапу работ. Здесь обустроен зрительный зал на 208 мест, сцена, костюмерная, гримерные, зал хореографии с душевыми, административные кабинеты и гардероб», — уточнили в паблике. Центр будет одноэтажным.
Строители завершили ключевые этапы: выполнено устройство фасадов, внутренних перегородок, а также проложены инженерные сети. Сейчас подрядчик занимается благоустройством прилегающей территории. В сентябре строители рассчитывают получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!