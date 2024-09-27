27 сентября 2024

В поселке ЯНАО не работает телефон скорой помощи

В Уренгое не работает телефон скорой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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В Уренгое жители не могут дозвониться до скорой помощи
В Уренгое жители не могут дозвониться до скорой помощи Фото:

В поселке Уренгой (ЯНАО) перестал работать номер телефона скорой помощи. Об этом сообщили в Тарко-Салинской ЦРБ.

«Друзья! В Уренгое временно не работает номер скорой медицинской помощи!» — написано в telegram-канале учреждения.

Сейчас вызов экстренной службы производится по номеру +79195560050. О восстановлении связи сообщат дополнительно.

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В поселке Уренгой (ЯНАО) перестал работать номер телефона скорой помощи. Об этом сообщили в Тарко-Салинской ЦРБ. «Друзья! В Уренгое временно не работает номер скорой медицинской помощи!» — написано в telegram-канале учреждения. Сейчас вызов экстренной службы производится по номеру +79195560050. О восстановлении связи сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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