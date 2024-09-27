В поселке ЯНАО не работает телефон скорой помощи

В Уренгое жители не могут дозвониться до скорой помощи
В поселке Уренгой (ЯНАО) перестал работать номер телефона скорой помощи. Об этом сообщили в Тарко-Салинской ЦРБ.
«Друзья! В Уренгое временно не работает номер скорой медицинской помощи!» — написано в telegram-канале учреждения.
Сейчас вызов экстренной службы производится по номеру +79195560050. О восстановлении связи сообщат дополнительно.
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