29 сентября 2024
28 сентября 2024

Тюменцам, чьи дома пострадали от паводка, выплатили более 188 миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поврежденными признали 470 домов
Поврежденными признали 470 домов Фото:

Жители Тюменской области, чьи дома пострадали во время весеннего паводка, получили 188,8 миллионов рублей. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Заявления на покупку или строительство нового жилья подали более 70 тюменцев.

«Это те, чьи дома были признаны непригодными для проживания. Общая сумма выделенных им средств составила 113,3 миллиона рублей. В каждом случае она рассчитывалась в соответствии с площадью помещения и категорией получателя компенсации», — сообщили изданию «РБК Тюмень» в инфоцентре.

На капремонт жителям выделили 75,5 миллионов рублей. Отмечается, что размер выплаты зависит от площади жилья. За квадратный метр тюменцам выдают около 8,7 тысяч рублей. 470 домов власти признали поврежденным в результате «большой воды».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюменской области, чьи дома пострадали во время весеннего паводка, получили 188,8 миллионов рублей. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Заявления на покупку или строительство нового жилья подали более 70 тюменцев. «Это те, чьи дома были признаны непригодными для проживания. Общая сумма выделенных им средств составила 113,3 миллиона рублей. В каждом случае она рассчитывалась в соответствии с площадью помещения и категорией получателя компенсации», — сообщили изданию «РБК Тюмень» в инфоцентре. На капремонт жителям выделили 75,5 миллионов рублей. Отмечается, что размер выплаты зависит от площади жилья. За квадратный метр тюменцам выдают около 8,7 тысяч рублей. 470 домов власти признали поврежденным в результате «большой воды».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...