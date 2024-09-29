Тюменцам, чьи дома пострадали от паводка, выплатили более 188 миллион рублей

Жители Тюменской области, чьи дома пострадали во время весеннего паводка, получили 188,8 миллионов рублей. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Заявления на покупку или строительство нового жилья подали более 70 тюменцев.
«Это те, чьи дома были признаны непригодными для проживания. Общая сумма выделенных им средств составила 113,3 миллиона рублей. В каждом случае она рассчитывалась в соответствии с площадью помещения и категорией получателя компенсации», — сообщили изданию «РБК Тюмень» в инфоцентре.
На капремонт жителям выделили 75,5 миллионов рублей. Отмечается, что размер выплаты зависит от площади жилья. За квадратный метр тюменцам выдают около 8,7 тысяч рублей. 470 домов власти признали поврежденным в результате «большой воды».
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