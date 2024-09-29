Найден мертвым пропавший три года назад житель пермской деревни Невидимки

Мужчину из Лысьвенского округа искали с 9 декабря 2021 года
Пропавшего три года назад жителя деревни Невидимки нашли мертвым. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».
«Заеленчиц Иван Алексеевич, 28 лет. Деревня Невидимка, Лысьвенский городской округ, Пермский край. С 9 декабря 2021 года его местонахождение было неизвестно. Найден, погиб», — говорится в публикации.
Смерть мужчины не носит криминальный характер, пишет «КП-Пермь» со ссылкой на региональное управление СК РФ. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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