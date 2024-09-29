29 сентября 2024

Найден мертвым пропавший три года назад житель пермской деревни Невидимки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину из Лысьвенского округа искали с 9 декабря 2021 года
Мужчину из Лысьвенского округа искали с 9 декабря 2021 года Фото:

Пропавшего три года назад жителя деревни Невидимки нашли мертвым. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».

«Заеленчиц Иван Алексеевич, 28 лет. Деревня Невидимка, Лысьвенский городской округ, Пермский край. С 9 декабря 2021 года его местонахождение было неизвестно. Найден, погиб», — говорится в публикации.

Смерть мужчины не носит криминальный характер, пишет «КП-Пермь» со ссылкой на региональное управление СК РФ. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.

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Пропавшего три года назад жителя деревни Невидимки нашли мертвым. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте». «Заеленчиц Иван Алексеевич, 28 лет. Деревня Невидимка, Лысьвенский городской округ, Пермский край. С 9 декабря 2021 года его местонахождение было неизвестно. Найден, погиб», — говорится в публикации. Смерть мужчины не носит криминальный характер, пишет «КП-Пермь» со ссылкой на региональное управление СК РФ. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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