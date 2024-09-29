29 сентября 2024

В Перми закрывается масштабный культурологический проект

Сезон уличных экскурсий проекта «Маршруты Перми» завершен
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсии проекта «Маршруты Перми» завершили сезон (архивное фото)
Экскурсии проекта «Маршруты Перми» завершили сезон (архивное фото) Фото:

В Перми завершается сезон уличных экскурсий. О закрытии до следующего лета заявили организаторы проекта «Маршруты Перми».

«Финальная экскурсия проекта „Маршруты Перми“ пройдет сегодня 30 сентября. Благодарим всех, кто вместе с нами в течение шести месяцев изучал город и влюблялся в него заново. Увидимся в следующем году!» — говорится на странице «Пермь 300. Все реально» в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Маршруты Перми» придумали к 300-летию города, которое отмечалось в 2023 году. За сезон гиды проводят сотни экскурсий по Перми, на которые приходят тысячи горожан и туристов.

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В Перми завершается сезон уличных экскурсий. О закрытии до следующего лета заявили организаторы проекта «Маршруты Перми». «Финальная экскурсия проекта „Маршруты Перми“ пройдет сегодня 30 сентября. Благодарим всех, кто вместе с нами в течение шести месяцев изучал город и влюблялся в него заново. Увидимся в следующем году!» — говорится на странице «Пермь 300. Все реально» в соцсети «ВКонтакте». Проект «Маршруты Перми» придумали к 300-летию города, которое отмечалось в 2023 году. За сезон гиды проводят сотни экскурсий по Перми, на которые приходят тысячи горожан и туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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