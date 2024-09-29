В Перми закрывается масштабный культурологический проект

Экскурсии проекта «Маршруты Перми» завершили сезон (архивное фото)
В Перми завершается сезон уличных экскурсий. О закрытии до следующего лета заявили организаторы проекта «Маршруты Перми».
«Финальная экскурсия проекта „Маршруты Перми“ пройдет сегодня 30 сентября. Благодарим всех, кто вместе с нами в течение шести месяцев изучал город и влюблялся в него заново. Увидимся в следующем году!» — говорится на странице «Пермь 300. Все реально» в соцсети «ВКонтакте».
Проект «Маршруты Перми» придумали к 300-летию города, которое отмечалось в 2023 году. За сезон гиды проводят сотни экскурсий по Перми, на которые приходят тысячи горожан и туристов.
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