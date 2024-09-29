Пермячка, обманувшая пенсионеров на сотни тысяч рублей, предстанет перед судом

Жительница Суксунского округа (Пермский край), которая обманула пенсионеров на общую сумму более 760 тысяч рублей, предстанет перед судом. Женщина сообщала пожилым людям, что их близкие якобы попали в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Суксунского округа, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ „Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору“ и одного преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба в крупном размере“. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Установлено, что весной 2024 года обвиняемая обманывала пожилых людей, сообщая им, что их близкие попали в ДТП и для возмещения ущерба нужно передать деньги. Четырем пенсионерам причинен ущерб на общую сумму более 760 тысяч рублей.
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Жительница Суксунского округа (Пермский край), которая обманула пенсионеров на общую сумму более 760 тысяч рублей, предстанет перед судом. Женщина сообщала пожилым людям, что их близкие якобы попали в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Суксунского округа, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ „Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору“ и одного преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба в крупном размере“. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Установлено, что весной 2024 года обвиняемая обманывала пожилых людей, сообщая им, что их близкие попали в ДТП и для возмещения ущерба нужно передать деньги. Четырем пенсионерам причинен ущерб на общую сумму более 760 тысяч рублей.