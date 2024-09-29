Пермячка, обманувшая пенсионеров на сотни тысяч рублей, предстанет перед судом

30 сентября 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Дело о мошенничестве передано в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Суксунского округа (Пермский край), которая обманула пенсионеров на общую сумму более 760 тысяч рублей, предстанет перед судом. Женщина сообщала пожилым людям, что их близкие якобы попали в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Суксунского округа, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ „Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору“ и одного преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба в крупном размере“. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Установлено, что весной 2024 года обвиняемая обманывала пожилых людей, сообщая им, что их близкие попали в ДТП и для возмещения ущерба нужно передать деньги. Четырем пенсионерам причинен ущерб на общую сумму более 760 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Суксунского округа (Пермский край), которая обманула пенсионеров на общую сумму более 760 тысяч рублей, предстанет перед судом. Женщина сообщала пожилым людям, что их близкие якобы попали в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Суксунского округа, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ „Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору“ и одного преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба в крупном размере“. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Установлено, что весной 2024 года обвиняемая обманывала пожилых людей, сообщая им, что их близкие попали в ДТП и для возмещения ущерба нужно передать деньги. Четырем пенсионерам причинен ущерб на общую сумму более 760 тысяч рублей.