Кормлением пермского кота Крошика, который проходит реабилитацию из-за ожирения, теперь занимается робот. Как рассказала ветеринар Екатерина Бедакова умная кормушка выдает еду часто, но ограниченными порциями.
«Сейчас, когда Крошик привык к корму и уже месяц находится на диете, мы решили перевести его на дробное кормление. Для этого я купила ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать Крошику небольшую порцию корма» — написала Бедакова в Telegram.
Как ранее рассказывало URA.RU, кота Крошика раскормили до 17 килограммов, что стало опасно для его жизни. Теперь его спасают ветеринары. Кот начал тренироваться и правильно питаться, а за его похудением наблюдает весь мир.
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