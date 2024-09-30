Пермского кота-толстяка Крошика начал кормить робот. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крошик продолжает худеть
Крошик продолжает худеть Фото:
новость из сюжета
В Перми спасают 17-килограммового кота Крошика

Кормлением пермского кота Крошика, который проходит реабилитацию из-за ожирения, теперь занимается робот. Как рассказала ветеринар Екатерина Бедакова умная кормушка выдает еду часто, но ограниченными порциями.

«Сейчас, когда Крошик привык к корму и уже месяц находится на диете, мы решили перевести его на дробное кормление. Для этого я купила ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать Крошику небольшую порцию корма» — написала Бедакова в Telegram.

Как ранее рассказывало URA.RU, кота Крошика раскормили до 17 килограммов, что стало опасно для его жизни. Теперь его спасают ветеринары. Кот начал тренироваться и правильно питаться, а за его похудением наблюдает весь мир.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кормлением пермского кота Крошика, который проходит реабилитацию из-за ожирения, теперь занимается робот. Как рассказала ветеринар Екатерина Бедакова умная кормушка выдает еду часто, но ограниченными порциями. «Сейчас, когда Крошик привык к корму и уже месяц находится на диете, мы решили перевести его на дробное кормление. Для этого я купила ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать Крошику небольшую порцию корма» — написала Бедакова в Telegram. Как ранее рассказывало URA.RU, кота Крошика раскормили до 17 килограммов, что стало опасно для его жизни. Теперь его спасают ветеринары. Кот начал тренироваться и правильно питаться, а за его похудением наблюдает весь мир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...