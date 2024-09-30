На ЛитРес вышел бесплатный аудиоспектакль пермского театра «Доминанта»

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Постановку театра можно слушать где угодно
Постановку театра можно слушать где угодно Фото:

Камерный театр «Доминанта» из Губахи Пермского края создал аудиоспектакль о первых животных на Земле, которые жили сотни миллионов лет назад. Постановка «Эдиакарцы. Выдуманная история про невыдуманных существ» теперь бесплатно доступна для всех пользователей электронной библиотеки ЛитРес. Об этом сообщили в Музее КУБа, который выступил партнером создания спектакля.

«Слушатели могут в необычной форме узнать о геологическом и палеонтологическом наследии Губахи. Аудиоспектакль раскрывает удивительную историю о первых животных на Земле, живших более 560 млн лет назад. Имена героев сказки совпадают с их научными названиями. Образ жизни и внешний вид эдиакарцев близок к тому, как воссоздают его палеонтологи», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». При этом отмечается, что авторы спектакля добавили к научным фактам и немного фантазии. Так эдиакарцы научились слышать, говорить и видеть, хотя на самом деле ничего этого они не умели.

Аудиоспектакль создан по мотивам одноименной книги Марии Шапошниковой. Сказка продолжительностью 42 минуты предназначена для детей от шести лет.

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Камерный театр «Доминанта» из Губахи Пермского края создал аудиоспектакль о первых животных на Земле, которые жили сотни миллионов лет назад. Постановка «Эдиакарцы. Выдуманная история про невыдуманных существ» теперь бесплатно доступна для всех пользователей электронной библиотеки ЛитРес. Об этом сообщили в Музее КУБа, который выступил партнером создания спектакля. «Слушатели могут в необычной форме узнать о геологическом и палеонтологическом наследии Губахи. Аудиоспектакль раскрывает удивительную историю о первых животных на Земле, живших более 560 млн лет назад. Имена героев сказки совпадают с их научными названиями. Образ жизни и внешний вид эдиакарцев близок к тому, как воссоздают его палеонтологи», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». При этом отмечается, что авторы спектакля добавили к научным фактам и немного фантазии. Так эдиакарцы научились слышать, говорить и видеть, хотя на самом деле ничего этого они не умели. Аудиоспектакль создан по мотивам одноименной книги Марии Шапошниковой. Сказка продолжительностью 42 минуты предназначена для детей от шести лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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