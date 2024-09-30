Скандальный депутат ГД Парфенов обучил марксизму пермских коммунистов

Дениса Парфенова (на фото) в Перми пригласила секретарь крайкома Ксения Айтакова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат госдумы Денис Парфенов, которого подозревают в вызове проститутки прямо в кабинет парламента, провел пермским коммунистам лекцию об основах марксизма-ленинизма. Он принял участие в работе центра политической учебы и в заседании пленума крайкома КПРФ. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Парфенов рассказал, что его пригласила руководитель реготделения Ксения Айтакова.

«По приглашению пермского крайкома партии (первый секретарь Ксения Айтакова) принял участие в работе Центра политической учебы, где по просьбе товарищей провел ознакомительную лекцию по основам марксизма-ленинизма. После состоялся пленум пермского краевого комитета КПРФ», — отметил Денис Парфенов.

На мероприятии коммунисты обсуждали итоги муниципальных выборов в Прикамье, а также предстоящую в 2025 году губернаторскую кампанию. Вместе с ним в заседаниях принимала участие депутат ГД от КПРФ (по Пермскому краю) Мария Дробот и секретарь по оргработе Оренбургского отделения партии Ринат Ильбульдин.

Пермские коммунисты произвели на Парфенова хорошее впечатление. Он отметил «здоровую товарищескую атмосферу», «неравнодушие к наболевшим вопросам» и заинтересованных «в улучшении уровня своих политических знаний» людей. «Отрадно встретить среди товарищей убежденность, что построить социалистическое общество можно исключительно посредством повседневной кропотливой работы каждого коммуниста по расширению влияния КПРФ среди трудящихся. Уверен, Пермский крайком в этом смысле будет лишь прибавлять», — заключил Денис Парфенов.

Ранее URA.RU сообщало о секс-скандале в госдуме РФ, участником которого стал Денис Парфенов. Было опубликовано видео из кабинета в парламенте, на котором 25-летняя девушка ублажает депутата, очень похожего на 36-летнего Дениса Парфенова (от партии КПРФ). В партии считают, что видео могло быть сгенерировано с помощью ИИ. Депутат Виталий Милонов в своей реакции на историю заявлял, что кабинет, где два молодых человека предавались сексуальным утехам, надо вымыть с хлоркой и окропить святой водой.