Пермяки наслаждаются последними теплыми днями. Фоторепортаж

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Последние теплые деньки. Пермь, девушка, парк, досуг, детская площадка, женщина, отдых, качели, набережная
Пермячка на качелях в солнечный сентябрьский день Фото:

Период теплой погоды в Пермском крае завершается. По прогнозам синоптиков, похолодание в регион может прийти уже 1 октября. В последний день сентября жители Перми вышли на прогулку, чтобы насладиться хорошей и солнечной погодой. О том, чем занимались горожане в этот день — смотрите в фоторепортаже URA.RU.

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Период теплой погоды в Пермском крае завершается. По прогнозам синоптиков, похолодание в регион может прийти уже 1 октября. В последний день сентября жители Перми вышли на прогулку, чтобы насладиться хорошей и солнечной погодой. О том, чем занимались горожане в этот день — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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