Пермячка на качелях в солнечный сентябрьский день
Период теплой погоды в Пермском крае завершается. По прогнозам синоптиков, похолодание в регион может прийти уже 1 октября. В последний день сентября жители Перми вышли на прогулку, чтобы насладиться хорошей и солнечной погодой. О том, чем занимались горожане в этот день — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!