Пермяки наслаждаются последними теплыми днями. Фоторепортаж

30 сентября 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Пермячка на качелях в солнечный сентябрьский день Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Период теплой погоды в Пермском крае завершается. По прогнозам синоптиков, похолодание в регион может прийти уже 1 октября. В последний день сентября жители Перми вышли на прогулку, чтобы насладиться хорошей и солнечной погодой. О том, чем занимались горожане в этот день — смотрите в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Период теплой погоды в Пермском крае завершается. По прогнозам синоптиков, похолодание в регион может прийти уже 1 октября. В последний день сентября жители Перми вышли на прогулку, чтобы насладиться хорошей и солнечной погодой. О том, чем занимались горожане в этот день — смотрите в фоторепортаже URA.RU.