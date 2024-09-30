Задержан исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии

Алан Марзаев был задержан, но не уточняется, по какой причинеФото: Михаил Почуев/ТАСС
Исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева задержали, сообщили источники, знакомые с ситуацией. По какому делу не уточняется.
«Утром был задержан <…> Алан Марзаев», — передает «Коммерсант» информацию от источников. Задержанный отвечал за сферу строительства и ремонта дорог. С сентября Марзаев работает в статусе исполняющего обязанности.
Кроме того, в июне 2024 года были задержаны депутат Курултая Башкирии и генеральный директор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов, совладелец «Дортрансстроя» Марат Латыпов, а также водитель Алана Марзаева. Все они были замешаны в уголовном деле о взяточничестве.
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Исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева задержали, сообщили источники, знакомые с ситуацией. По какому делу не уточняется. «Утром был задержан <…> Алан Марзаев», — передает «Коммерсант» информацию от источников. Задержанный отвечал за сферу строительства и ремонта дорог. С сентября Марзаев работает в статусе исполняющего обязанности. Кроме того, в июне 2024 года были задержаны депутат Курултая Башкирии и генеральный директор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов, совладелец «Дортрансстроя» Марат Латыпов, а также водитель Алана Марзаева. Все они были замешаны в уголовном деле о взяточничестве.