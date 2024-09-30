Задержан исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии

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Алан Марзаев был задержан, но не уточняется, по какой причине Фото:

Исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева задержали, сообщили источники, знакомые с ситуацией. По какому делу не уточняется.

«Утром был задержан <…> Алан Марзаев», — передает «Коммерсант» информацию от источников. Задержанный отвечал за сферу строительства и ремонта дорог. С сентября Марзаев работает в статусе исполняющего обязанности.

Кроме того, в июне 2024 года были задержаны депутат Курултая Башкирии и генеральный директор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов, совладелец «Дортрансстроя» Марат Латыпов, а также водитель Алана Марзаева. Все они были замешаны в уголовном деле о взяточничестве.

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Исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева задержали, сообщили источники, знакомые с ситуацией. По какому делу не уточняется. «Утром был задержан <…> Алан Марзаев», — передает «Коммерсант» информацию от источников. Задержанный отвечал за сферу строительства и ремонта дорог. С сентября Марзаев работает в статусе исполняющего обязанности. Кроме того, в июне 2024 года были задержаны депутат Курултая Башкирии и генеральный директор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов, совладелец «Дортрансстроя» Марат Латыпов, а также водитель Алана Марзаева. Все они были замешаны в уголовном деле о взяточничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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