Общество Задержан исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии 30 сентября 2024 в 12:43 Размер текста - 17 + Алан Марзаев был задержан, но не уточняется, по какой причине Фото: Михаил Почуев/ТАСС Исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева задержали, сообщили источники, знакомые с ситуацией. По какому делу не уточняется. «Утром был задержан <…> Алан Марзаев», — передает « Коммерсант » информацию от источников. Задержанный отвечал за сферу строительства и ремонта дорог. С сентября Марзаев работает в статусе исполняющего обязанности. Кроме того, в июне 2024 года были задержаны депутат Курултая Башкирии и генеральный директор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов, совладелец «Дортрансстроя» Марат Латыпов, а также водитель Алана Марзаева. Все они были замешаны в уголовном деле о взяточничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева задержали, сообщили источники, знакомые с ситуацией. По какому делу не уточняется. «Утром был задержан <…> Алан Марзаев», — передает «Коммерсант» информацию от источников. Задержанный отвечал за сферу строительства и ремонта дорог. С сентября Марзаев работает в статусе исполняющего обязанности. Кроме того, в июне 2024 года были задержаны депутат Курултая Башкирии и генеральный директор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов, совладелец «Дортрансстроя» Марат Латыпов, а также водитель Алана Марзаева. Все они были замешаны в уголовном деле о взяточничестве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям