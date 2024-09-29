Пермский УФАС во второй раз поймал мэрию Чусового на незаконной рекламе

30 сентября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Чиновников ждет наказание за нарушение закона Фото: Анна Майорова © URA.RU УФАС по Пермскому краю подозревает администрацию Чусового в нарушении закона о рекламе. Во второй раз за последние полгода. В паблике «Чусовой. Первоисточник» в соцсети «ВКонтакте» вышла ролик с информацией об одной местной кофейне. А эта группа принадлежит мэрии Чусового. В мае чиновников уже ловили на рекламе мыла и прачечной. «Как следует из содержания интернет-страницы в социальной сети „ВКонтакте“, указанная публикация содержит информацию, направленную на привлечение внимания пользователей социальной сети к товарам, предоставляемым кофейней. Поэтому эта информация является рекламой», — говорится в определении УФАС о возбуждении дела, которое есть в распоряжении URA.RU. При этом пометки «реклама» в посте не было. Обращение от жителей по поводу публикации «Сильно устал? Выпей кофе и сильно отдохни!» с указанием названия заведения в УФАС поступило в июле. Ответчиком по делу является администрация Чусовского округа. Рассмотрение дела назначено на 16 октября. В пресс-службе УФАС подтвердили информацию. Вопрос о наказании будет решаться позже. В мэрии Чусового обещали прокомментировать ситуацию позднее. В мае 2024 года администрацию территории УФАС уже наказывал за рекламу мыла и услуг прачечной. А в сентябре 2023 года мэр Чусового Сергей Белов удивил политэлиты рекламой кафе на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

УФАС по Пермскому краю подозревает администрацию Чусового в нарушении закона о рекламе. Во второй раз за последние полгода. В паблике «Чусовой. Первоисточник» в соцсети «ВКонтакте» вышла ролик с информацией об одной местной кофейне. А эта группа принадлежит мэрии Чусового. В мае чиновников уже ловили на рекламе мыла и прачечной. «Как следует из содержания интернет-страницы в социальной сети „ВКонтакте“, указанная публикация содержит информацию, направленную на привлечение внимания пользователей социальной сети к товарам, предоставляемым кофейней. Поэтому эта информация является рекламой», — говорится в определении УФАС о возбуждении дела, которое есть в распоряжении URA.RU. При этом пометки «реклама» в посте не было. Обращение от жителей по поводу публикации «Сильно устал? Выпей кофе и сильно отдохни!» с указанием названия заведения в УФАС поступило в июле. Ответчиком по делу является администрация Чусовского округа. Рассмотрение дела назначено на 16 октября. В пресс-службе УФАС подтвердили информацию. Вопрос о наказании будет решаться позже. В мэрии Чусового обещали прокомментировать ситуацию позднее. В мае 2024 года администрацию территории УФАС уже наказывал за рекламу мыла и услуг прачечной. А в сентябре 2023 года мэр Чусового Сергей Белов удивил политэлиты рекламой кафе на своей странице в соцсети «ВКонтакте».