ХАМАС объявило о смерти одного из лидеров движения в Ливане

Один из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Шариф Абу аль-Амин скончался в Ливане в результате террористического удара ВВС Израиля по его дому в лагере беженцев. Он также руководил движением за рубежом.
«ХАМАС скорбит по Фатху Шарифу Абу аль-Амину, лидеру Движения исламского сопротивления в Ливане и члену руководства движения за рубежом», — говорится в telegram-канале движения. Лидер ХАМАС скончался утром 30 сентября после удара Израиля.
Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралла. Она сбросила более 80 бомб в подземный бункер в пригороде Бейрута (Ливан). После его гибели в ХАМАС выразили акт поддержки организации и заявили об усилении духа сопротивления.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа продолжится до полной победы над ХАМАС. По его словам, члены движения «должны сдаться, сложить оружие и освободить захваченных заложников», передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.