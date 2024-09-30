ХАМАС объявило о смерти одного из лидеров движения в Ливане

30 сентября 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Лидер ХАМАСа погиб в результате террористической операции Израиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Один из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Шариф Абу аль-Амин скончался в Ливане в результате террористического удара ВВС Израиля по его дому в лагере беженцев. Он также руководил движением за рубежом. «ХАМАС скорбит по Фатху Шарифу Абу аль-Амину, лидеру Движения исламского сопротивления в Ливане и члену руководства движения за рубежом», — говорится в telegram-канале движения. Лидер ХАМАС скончался утром 30 сентября после удара Израиля. Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралла. Она сбросила более 80 бомб в подземный бункер в пригороде Бейрута (Ливан). После его гибели в ХАМАС выразили акт поддержки организации и заявили об усилении духа сопротивления. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа продолжится до полной победы над ХАМАС. По его словам, члены движения «должны сдаться, сложить оружие и освободить захваченных заложников», передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Шариф Абу аль-Амин скончался в Ливане в результате террористического удара ВВС Израиля по его дому в лагере беженцев. Он также руководил движением за рубежом. «ХАМАС скорбит по Фатху Шарифу Абу аль-Амину, лидеру Движения исламского сопротивления в Ливане и члену руководства движения за рубежом», — говорится в telegram-канале движения. Лидер ХАМАС скончался утром 30 сентября после удара Израиля. Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралла. Она сбросила более 80 бомб в подземный бункер в пригороде Бейрута (Ливан). После его гибели в ХАМАС выразили акт поддержки организации и заявили об усилении духа сопротивления. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа продолжится до полной победы над ХАМАС. По его словам, члены движения «должны сдаться, сложить оружие и освободить захваченных заложников», передает «Ридус».