К морю, Деду Морозу или на пельмени к удмуртам: куда поехать пермякам на Новый год

Пермские туристические компании открыли продажи на новогодние каникулы

28 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Снеговик напоминает пермякам о новогодних каникулах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермские туристические компании начали продавать новогодние путешествия. Уже можно бронировать и домик недалеко от Перми, и поездку к морю. Сколько стоит с удовольствием провести зимние каникулы — в обзоре URA.RU. Коттедж на берегу Чусовой Самый простой способ встретить Новый год за пределами города — выехать на одну из туристических баз недалеко от Перми. Бронировать домики можно уже сейчас. Одна из эко-деревень на берегу Чусовой предлагает свои услуги как для семейного, так и для группового отдыха. Цены на сутки с 31 декабря на 1 января варьируются от 15 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера коттеджа. Путешествие по краю Провести зимние каникулы можно и в небольшом походе по Пермском краю. Среди вариантов — однодневные туры, например, на Полюд и Ветлан, а также недельные автопутешествия по различным достопримечательностям Прикамья. Если для короткой поездки одному туристу с лихвой хватит и 10 тысяч рублей, то за недельное путешествие придется выложить около 90 тысяч. На море Если к концу декабря вы уже устали от уральской зимы, то вам прямой путь в Сочи. Встретить Новый год под пальмами можно примерно за 100 тысяч рублей. За эти деньги вас на неделю размесят в двухместном номере трехзвездочного отеля. Перелет из Перми тоже входит в стоимость. К Деду Морозу в Устюг В Перми в прошлом году открыли свою резиденцию Деда Мороза, но все-таки традиционно туроператоры предлагают отправиться в вотчину зимнего волшебника в Великий Устюг. Цены на стандартные автобусные туры начинаются от 17 тысяч рублей. Некоторые компании предлагают и эксклюзивные программы, которые стоят более 100 тысяч рублей. На пельмени в Глазов Недалеко, но за границей Пермского края — это про соседнюю Удмуртию. Сюда пермяков приглашают встретить Новый год со сказочными героями и под пельмени. Их одна из туристических компаний обещает наготовить 15 видов. 1 января гости смогут отдохнуть после вечеринки в аквацентре. Подобное путешествие обойдется примерно в 17 тысяч рублей на человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские туристические компании начали продавать новогодние путешествия. Уже можно бронировать и домик недалеко от Перми, и поездку к морю. Сколько стоит с удовольствием провести зимние каникулы — в обзоре URA.RU. Самый простой способ встретить Новый год за пределами города — выехать на одну из туристических баз недалеко от Перми. Бронировать домики можно уже сейчас. Одна из эко-деревень на берегу Чусовой предлагает свои услуги как для семейного, так и для группового отдыха. Цены на сутки с 31 декабря на 1 января варьируются от 15 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера коттеджа. Провести зимние каникулы можно и в небольшом походе по Пермском краю. Среди вариантов — однодневные туры, например, на Полюд и Ветлан, а также недельные автопутешествия по различным достопримечательностям Прикамья. Если для короткой поездки одному туристу с лихвой хватит и 10 тысяч рублей, то за недельное путешествие придется выложить около 90 тысяч. Если к концу декабря вы уже устали от уральской зимы, то вам прямой путь в Сочи. Встретить Новый год под пальмами можно примерно за 100 тысяч рублей. За эти деньги вас на неделю размесят в двухместном номере трехзвездочного отеля. Перелет из Перми тоже входит в стоимость. В Перми в прошлом году открыли свою резиденцию Деда Мороза, но все-таки традиционно туроператоры предлагают отправиться в вотчину зимнего волшебника в Великий Устюг. Цены на стандартные автобусные туры начинаются от 17 тысяч рублей. Некоторые компании предлагают и эксклюзивные программы, которые стоят более 100 тысяч рублей. Недалеко, но за границей Пермского края — это про соседнюю Удмуртию. Сюда пермяков приглашают встретить Новый год со сказочными героями и под пельмени. Их одна из туристических компаний обещает наготовить 15 видов. 1 января гости смогут отдохнуть после вечеринки в аквацентре. Подобное путешествие обойдется примерно в 17 тысяч рублей на человека.