Школьнику достался учебник с браком
Школьнику из поселка Гайны выдали учебник, в котором страницы расположены вверх ногами. Видеозапись учебного пособия была опубликована в сообществе «Подслушано Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте».
«В Лесокамской школе (Гайнский район) выдали такой учебник. Как можно по нему учиться, если все вниз головой», — возмутился автор видеозаписи.
Пользователи соцсети не разделили негодование автора поста. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что можно просто перевернуть учебник. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства просвещения РФ.
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