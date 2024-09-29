29 сентября 2024
28 сентября 2024

Пермскому школьнику выдали учебник, где все вверх ногами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьнику достался учебник с браком
Школьнику достался учебник с браком Фото:

Школьнику из поселка Гайны выдали учебник, в котором страницы расположены вверх ногами. Видеозапись учебного пособия была опубликована в сообществе «Подслушано Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте».

«В Лесокамской школе (Гайнский район) выдали такой учебник. Как можно по нему учиться, если все вниз головой», — возмутился автор видеозаписи.

Пользователи соцсети не разделили негодование автора поста. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что можно просто перевернуть учебник. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства просвещения РФ.

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Школьнику из поселка Гайны выдали учебник, в котором страницы расположены вверх ногами. Видеозапись учебного пособия была опубликована в сообществе «Подслушано Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте». «В Лесокамской школе (Гайнский район) выдали такой учебник. Как можно по нему учиться, если все вниз головой», — возмутился автор видеозаписи. Пользователи соцсети не разделили негодование автора поста. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что можно просто перевернуть учебник. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства просвещения РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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