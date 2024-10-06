В селе ЯНАО приступили к монтажу участковой больницы

В селе Ныда (Надымский район) подрядчик начал работу внутри модульной участковой больницы. Как только рабочие завершат отделочные работы, то установят там новое современное оборудование, об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства.
«Рабочие приступили к монтажу инженерных систем внутри здания и отделочным работам. После их завершения начнется установка оборудования и мебели. В больницу будет приобретена новая мобильная цифровая рентгенодиагностическая система „Дельта“ (цифровой рентген, который может делать все виды снимков, в том числе в палатах интенсивной терапии прим. ред.)», — написали на сайте правительства ЯНАО.
Строительные работы начались в июле. Больница, которая состоит из 70 блочных элементов, будет включает в себя поликлинику на 15 посещений за смену, а также круглосуточный и дневной стационары.
Для удобства посетителей с маленькими детьми предусмотрена теплая крытая зона для хранения детских колясок. В составе медицинского комплекса будут созданы ингаляторий. А также стоматологический и физиотерапевтический кабинеты.
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