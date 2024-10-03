Регионам простят долги

Списание большей части задолженности по бюджетным кредитам позволит регионам лучше выполнять социальные обязательства и укрепить экономику. Во внесенном правительством в Госдуму проекте бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусмотрено, что субъектам РФ простят 650 млрд за трехлетку при условии направления этих денег на инфраструктуру и поддержку инвестиций. Эксперты отмечают, что после списания госдолг регионов значительно снизится, и они смогут вложить средства в развитие.
В проекте главного финансового документа страны одним из важных направлений является обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, поддержка реализации нацпроектов в части полномочий регионов и решение задач инфраструктурного развития, сообщают в Минфине. Всего на финансовую поддержку регионов в 2025-2027 годах будут ежегодно направлять по 3,2 трлн рублей, в том числе около 1 трлн — на нацпроекты.
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» федеральные власти продолжат предоставлять субъектам РФ бюджетные кредиты на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе в 2025 году в объеме до 250 млрд рублей и в 2026-2027 годах до 150 млрд рублей ежегодно. А две трети уже имеющейся задолженности по бюджетным кредитам регионам спишут при условии, что они направят высвободившиеся средства на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.
Объем списания за трехлетку составит около 650 млрд рублей, а за пять лет — 1,1 трлн рублей. Благодаря этой мере госдолг регионов к 2030 году сократится на 36% и составит 14% к их налоговым и неналоговым доходам.
Планируемый бюджет следующей трехлетки можно назвать «бюджетом регионов» из-за беспрецедентных сумм, предусмотренных для их поддержки, отметила на организованном Экспертным институтом социальных исследований круглом столе «Ключевые приоритеты — о чем говорит новый бюджет России» руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына. Списание бюджетных долгов в соответствии с посланием президента Владимира Путина — одна из ключевых мер в этом направлении.
«Мы помним, что ранее глотком свежего воздуха стало замещение для регионов коммерческих кредитов более выгодными бюджетными. И сейчас новый такой глоток — большая часть этих долгов списывается. Причем важно, что делается это не просто для снятия ответственности с региональных управленцев, а с условием, что деньги целевым образом направят на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций. Мы понимаем, насколько в бюджетах регионов это значительная статья расходов — возврат госдолга. Если эта задолженность снизится, в дополнение к развитию экономики будет повышаться качество реализации регионами социальных обязательств», — подчеркнула Дарья Кислицына.
Среди других важных для регионов мер эксперт отметила заложенный в проекте бюджета механизм комплексного развития территорий, который позволит задействовать земли, пока не вовлеченные в региональные экономики или используемые недостаточно эффективно. Также важным шагом станет создание более 60 региональных центров компетенций, что поможет в достижении технологического суверенитета.
Укреплению региональных экономик будет способствовать и планируемая доработка механизма субсидирования субъектов РФ для строительства в них технопарков и промышленных парков. К 2030 году планируется создать 100 таких территорий для инновационных производств и научной деятельности, на эти цели в ближайшей трехлетке заложено 30 млрд рублей, говорит член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин. Эти деньги позволят предприятиям получать различные льготы, включая возмещение затрат на создание необходимой инфраструктуры. В итоге мера поддержки должна привести к росту инвестиций и развитию технологий.
В этом году в проекте главного финансового документа увеличен объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Это даст субъектам больше возможностей для финансирования своих программ, комментирует заместитель председателя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин. Федеральный документ станет для региональных властей ориентиром по приоритетным направлениям.
«Планирование федерального и региональных бюджетов — непосредственно связанные процессы. Бюджет страны принимается первым, потому что в нем заложены меры поддержки по отдельным программам, в том числе средства, которые направляются на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. И только после того, как эти показатели утверждаются, наши региональные коллеги приступают к принятию своих бюджетов. То же самое и с муниципалитетами», — отметил Дмитрий Вяткин.
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