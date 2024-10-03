Регионам простят долги

На что пойдут списанные кредиты

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Вместо возврата бюджетных кредитов регионы потратят деньги на инфраструктуру
Вместо возврата бюджетных кредитов регионы потратят деньги на инфраструктуру
статья из сюжета
Бюджет РФ на 2025—2027 годы

Списание большей части задолженности по бюджетным кредитам позволит регионам лучше выполнять социальные обязательства и укрепить экономику. Во внесенном правительством в Госдуму проекте бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусмотрено, что субъектам РФ простят 650 млрд за трехлетку при условии направления этих денег на инфраструктуру и поддержку инвестиций. Эксперты отмечают, что после списания госдолг регионов значительно снизится, и они смогут вложить средства в развитие.

Правительство заложило на финансовую поддержку регионов по 3,2 трлн рублей ежегодно
Правительство заложило на финансовую поддержку регионов по 3,2 трлн рублей ежегодно
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В проекте главного финансового документа страны одним из важных направлений является обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, поддержка реализации нацпроектов в части полномочий регионов и решение задач инфраструктурного развития, сообщают в Минфине. Всего на финансовую поддержку регионов в 2025-2027 годах будут ежегодно направлять по 3,2 трлн рублей, в том числе около 1 трлн — на нацпроекты.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» федеральные власти продолжат предоставлять субъектам РФ бюджетные кредиты на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе в 2025 году в объеме до 250 млрд рублей и в 2026-2027 годах до 150 млрд рублей ежегодно. А две трети уже имеющейся задолженности по бюджетным кредитам регионам спишут при условии, что они направят высвободившиеся средства на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.

Объем списания за трехлетку составит около 650 млрд рублей, а за пять лет — 1,1 трлн рублей. Благодаря этой мере госдолг регионов к 2030 году сократится на 36% и составит 14% к их налоговым и неналоговым доходам.

Планируемый бюджет следующей трехлетки можно назвать «бюджетом регионов» из-за беспрецедентных сумм, предусмотренных для их поддержки, отметила на организованном Экспертным институтом социальных исследований круглом столе «Ключевые приоритеты — о чем говорит новый бюджет России» руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына. Списание бюджетных долгов в соответствии с посланием президента Владимира Путина — одна из ключевых мер в этом направлении.

Эксперт ЭИСИ Дарья Кислицына считает списание бюджетных кредитов «глотком свежего воздуха» для регионов
Эксперт ЭИСИ Дарья Кислицына считает списание бюджетных кредитов «глотком свежего воздуха» для регионов
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«Мы помним, что ранее глотком свежего воздуха стало замещение для регионов коммерческих кредитов более выгодными бюджетными. И сейчас новый такой глоток — большая часть этих долгов списывается. Причем важно, что делается это не просто для снятия ответственности с региональных управленцев, а с условием, что деньги целевым образом направят на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций. Мы понимаем, насколько в бюджетах регионов это значительная статья расходов — возврат госдолга. Если эта задолженность снизится, в дополнение к развитию экономики будет повышаться качество реализации регионами социальных обязательств», — подчеркнула Дарья Кислицына.

Среди других важных для регионов мер эксперт отметила заложенный в проекте бюджета механизм комплексного развития территорий, который позволит задействовать земли, пока не вовлеченные в региональные экономики или используемые недостаточно эффективно. Также важным шагом станет создание более 60 региональных центров компетенций, что поможет в достижении технологического суверенитета.

Приоритеты федерального бюджета станут ориентиром для регионов, отмечает депутат Госдумы Дмитрий Вяткин
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Укреплению региональных экономик будет способствовать и планируемая доработка механизма субсидирования субъектов РФ для строительства в них технопарков и промышленных парков. К 2030 году планируется создать 100 таких территорий для инновационных производств и научной деятельности, на эти цели в ближайшей трехлетке заложено 30 млрд рублей, говорит член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин. Эти деньги позволят предприятиям получать различные льготы, включая возмещение затрат на создание необходимой инфраструктуры. В итоге мера поддержки должна привести к росту инвестиций и развитию технологий.

В этом году в проекте главного финансового документа увеличен объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Это даст субъектам больше возможностей для финансирования своих программ, комментирует заместитель председателя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин. Федеральный документ станет для региональных властей ориентиром по приоритетным направлениям.

«Планирование федерального и региональных бюджетов — непосредственно связанные процессы. Бюджет страны принимается первым, потому что в нем заложены меры поддержки по отдельным программам, в том числе средства, которые направляются на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. И только после того, как эти показатели утверждаются, наши региональные коллеги приступают к принятию своих бюджетов. То же самое и с муниципалитетами», — отметил Дмитрий Вяткин.

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