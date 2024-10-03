Как кризис партий отразится на «Единой России»

Выборы 2024 года показали, что «Единая Россия», фактически, осталась без конкурентов на политической арене. Парадоксально, но кризис парламентской оппозиции станет серьезным вызовом для партии власти на выборах 2025 года. Предпосылок для выправления ситуации нет: избирателю больше не интересны партийные догмы и идеологии. О том, каким обещает быть последний год перед выборами в Госдуму, рассказал URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
- ИНСОМАР регулярно проводит социологические опросы, знает о настроениях в обществе. С каким настроем электорат заходит в новый политический сезон? И чего ждать политическим партиям?
- Если говорить про характеристики и настроения в обществе, прежде всего — это высокое единство, эффект сплочения вокруг флага. Правильнее говорить даже не просто о Донбасском консенсусе, а о Путинском супербольшинстве. Термин появился с подачи политологов и точно отражает взгляды населения.
У нас небывалый уровень поддержки, доверия и оценки работы власти, прежде всего, президента. Это объективно связано с теми успехами, которые показывает власть сейчас. Донбасский консенсус, на мой взгляд, является основной рамкой, объясняющей политическое и электоральное поведение граждан. У нас есть запрос на эффективную власть. Если власть соответствует и может это показать — граждане оказывают поддержку власти.
- Для чего вообще людям ходить на выборы, если власть так популярна и альтернативы ей нет?
- Для людей становится важным зафиксировать сам факт прихода и голосования за власть. Высокая явка — это один из уникальных феноменов этого года. Это важный символический и смысловой поступок для граждан. Что нам показывает опыт Курской области? Небывалая явка, сплочение. Люди, в ответ на вызовы, показали такое поведение.
- Нет ли рисков, что ситуация может резко измениться?
— Если говорить про риски для политических сил, давайте зададим горизонт: у нас прошли в этом году главные выборы страны. Выборы президента — это вопрос персональной конкуренции.
Да, кандидатов выдвигают партии, но прежде всего — это конкуренция персон. И нужно понимать, что в чрезвычайных условиях идеологические аспекты интересуют людей меньше всего. Их интересует ресурсность, эффективность, компетентность, способность лидера справляться с ситуацией, в которой мы все оказались. Поэтому Путин (победил), поэтому плохой результат у кандидатов от идеологических партий.
Обратите внимание, «Новые люди», не идеологическая партия, смогла нарастить свой электоральный потенциал в ходе президентской кампании, в то время как коммунисты и ЛДПР показали результат с ухудшением. Не хотелось бы говорить катастрофический, но это очень серьезный повод для того, чтобы задуматься по поводу стратегии, зачем эта партия и кто является электоральной базой.
- Как же тогда проводить выборы в 2026 году, если партийные догмы не привлекают?
- Партийная конфигурация, стратегия продвижения и то, как партии будут строить взаимодействие с избирателями — это основной вызов, потому что выборы в Госдуму 2026 года — это партийные выборы. «Единая Россия» заслуженно сохраняет свое лидерство, а для остальных, как минимум думских партий, это очень серьезный вызов: на чем и как строить свою работу.
- Какие риски вы видите для «Единой России» в этих условиях?
- Для «Единой России» есть риск. Дело в том, что короля делает свита. А с кем конкурировать сегодня?
У «Единой России» стратегическая задача — использовать все накопленные преимущества. Нужно сохранить, нарастить и умножить, чтобы выходить с уверенным запасом и серьезным заделом в 2026 год. И 2025 год — это основное пространство, самые большие окончательные учения перед выборами в Госдуму. Но если посмотреть, в каком состоянии находятся оппоненты — это общая проблема партийной поляны.
- Если идеологии уходят в прошлое, почему «Единая Россия», напротив, пытается ее найти и навязать? Якушев начал укреплять первичное звено, руководствуясь примерами КПСС и Компартии Китая.
— Якушев, как политический тяжеловес и как человек с большим опытом политического управления, делает очень правильную ставку на вопросы партийного строительства. Если вспоминать старые времена и проводить параллели с КПСС, у нас явный дефицит специалистов и опыта в этой работе, партийное строительство — это серьезное и важное направление политической работы. В этом смысле для Якушева вопрос идеологии, конечно, стоит, и он им занимается, но это далеко не самое главное и не основной вопрос в его повестке.
- По вашим данным, в каких регионах выборы в 2025 году будут сложнее всего?
- Пока я не вижу рисков. Сказать, что у нас есть своя Хакасия — нельзя. Если говорить про 2024 год, то в Хабаровском крае, по которому делались самые страшные прогнозы, очень уверенно прошла выборная кампания, которая позволяет говорить, что Хабаровск не является рискованным регионом.
Давайте поговорим о губернаторах. В Севастополе Михаил Развожаев — супертяжеловес. Иркутская область — регион, где сегодня небывалый уровень согласия и отсутствия элитной конфликтности, эффективная региональная власть. Еврейская область — прекрасная ситуация. Брянская область — да, приграничный регион, но власть показала, как она работает в этой ситуации. У господина Дрозденко в Ленинградской области тоже сильные позиции.
-А республика Коми, Костромская область? Не скажутся ли внутриэлитные конфликты негативно?
-В текущей повестке нет чрезвычайных событий, которые могли бы негативно повлиять на итоги предстоящих выборов. Не вижу рисков для власти на предстоящем ЕДГ-2025.
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