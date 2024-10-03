НТВ выпускает продолжение хита о полицейском с Невского проспекта

Каких сюжетных поворотов ждать в новом сезоне «Невского»

03 октября 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Зрителей ждут новые экшен-сцены Фото предоставлено НТВ На телеканале НТВ 7 октября в 20:00 состоится премьера седьмого сезона популярного сериала «Невский» — « Невский. Близкий враг ». Он рассказывает историю Павла Семенова, сотрудника отделения полиции Санкт-Петербурга на Невском проспекте, роль которого исполняет актер Антон Васильев. В финале шестого сезона в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разворачивается кровавая драма с перестрелками, заложниками и жертвами. В новых сериях из Москвы в «северную столицу» направляется заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев, и в результате интриг внутри ведомства Семенов получает звание подполковника. А вот верный друг главного героя Алексей Фомин, роль которого исполняет Дмитрий Паламарчук, в седьмом сезоне возглавляет криминальный мир Петербурга и осознает, что для удержания власти требуется больше усилий, чем для ее захвата. У него появляются новые могущественные противники, с которыми даже Паша Семенов не сможет помочь. Совместно с телеканалом НТВ, URA.RU рассказывает, каких еще сюжетных поворотов ждать в новом сезоне «Невского». Фото предоставлено НТВ Настоящая дружба Одна из ключевых линий всего сериала — это история настоящей мужской дружбы: по сюжету полицейский Семенов уже не первое десятилетие дружит с криминальным авторитетом Фоминым. Их связывает множество событий: совместные потери, победы, боли и радости. Антон Васильев, исполняющий роль Павла Семенова, отмечает, что герои часто могут быть совершенно не согласны друг с другом: бывает, что они дерутся, не общаются месяцами, а потом получают звонок в пять утра, бросают все и бегут помогать другу. В новом сезоне «Невского» создатели обещают, что сильных проблем во взаимоотношениях Семенова и Фомы не будет: несмотря на то, что герои находятся по разным сторонам баррикад, они продолжат находить в себе силы, чтобы не терять дружбу, вопреки всем испытаниям, которые выпадают на их долю. «Я думаю, что главный плюс сериала „Невский“ в том, что мы все-таки снимаем не экшен, а человеческие отношения. Мы продолжаем историю главного героя Семенова и Фомы, они в кадре очень интересные. И, конечно, кастинг проекта удачный. Большое спасибо нашим кастинг-директорам, которые умудрились попасть в точку и выбрать совершенно правильных актеров! Ведь если ошибиться с главным героем, фильма не будет», — рассказал режиссер-постановщик Игорь Драка. Фото предоставлено НТВ Неожиданные любовные повороты В продолжении «Невского» зрителей ждут новые любовные перипетии. Например, активно бороться за свое счастье будет Татьяна Белова, жена Павла Семенова. По словам актрисы Виктории Масловой, несмотря на то, что ее героиня — волевой и непоколебимый солдат, ей, как и любой женщине, хочется любви, поэтому Татьяна пойдет на многое, чтобы защитить свои отношения. Именно любовь, по мнению Виктории Масловой, наравне с мыслью, что ни в коем случае нельзя попирать закон, является одной из ключевых тем нового сезона «Невского». Еще один персонаж, который в продолжении сериала приобретет собственную любовную линию — это Фома. Как отмечают создатели, телезрительницы получат огромное удовольствие от просмотра. «Тема любви и отношений моего героя в этом сезоне будет раскрыта как никогда прежде. Его нельзя назвать человеком открытым, легко идущим на контакт с новыми людьми, но именно в этой части сериала стрелы амура доберутся и до Алексея Леонидовича Фомина», — поделился исполнитель роли Алексея Фомина Дмитрий Паламарчук. Фото предоставлено НТВ Новые экшен-сцены Сериал «Невский. Близкий враг» продолжит удивлять зрителей экшен-сценами: в седьмом сезоне будут уже полюбившиеся фанатам автомобильные и мотоциклетные трюки, погони и падения с высоты. Кроме того, в один из дней на съемочной площадке взрывали электросамокат. В устройство вкладывали заряд, и, когда актер ехал на нем, самокат взлетал на воздух. «Я занимаюсь постановкой трюков на съемках картины „Невский“ с первого сезона. В проекте многое завязано именно на экшене. Это нужно для того, чтобы переключить внимание с диалогов на некое резкое движение в кадре, будь то драки, падения или взрывы. Очень важно сделать так, чтобы сцены выглядели реалистично, для этого есть много всяких приемчиков. Мы надеваем защиту, работаем с дублерами и всеми силами пытаемся достигнуть наибольшей достоверности», — рассказал постановщик трюков Владимир Севостьянихин. Фото предоставлено НТВ При этом при постановке трюков команда старается как можно больше задействовать самих актеров и не прибегать к помощи каскадеров. Исключения составляют общие планы и технически сложные моменты. А вот драки же, например, актеры всегда выполняют самостоятельно. «Седьмой сезон наполнен множеством эмоциональных сцен, тяжелых как морально, так и физически. На съемках было много забавных моментов. Например, как-то раз я целый день выполняла боевые сцены и трюки, была крутой и сильной, но в этот же момент испугалась дохлой крысы и с визгом убежала в другую сторону. Вот такие вот мы с Таней разные», — поделилась исполнительница роли Татьяны Беловой Виктория Маслова. Фото предоставлено НТВ Многогранные персонажи Наверное, одна из ключевых причин, по которой зрители так любят «Невский» — это тот факт, что в сериале нет абсолютно положительных или отрицательных персонажей. У каждого из них есть своя сложная многогранная история, и на один хороший поступок спустя время могут наложиться несколько плохих. Благодаря этому герои выглядят живыми людьми и для многих поклонников уже стали хорошими знакомыми. «Если в первом сезоне зрители просто наблюдали за развитием сюжетной канвы, интересными перипетиями и детективными элементами, то сейчас полюбили проект и воспринимают героев „Невского“ частью своего окружения. Более того, они настолько хорошо знают Фому, Семенова и других персонажей, что уже могут предугадывать, как они себя поведут, каким образом отреагируют на ту или иную ситуацию», — рассказал Дмитрий Паламарчук. Реклама. Заказчик: АО « Телекомпания НТВ » ИНН 7703191457 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На телеканале НТВ 7 октября в 20:00 состоится премьера седьмого сезона популярного сериала «Невский» — «Невский. Близкий враг». Он рассказывает историю Павла Семенова, сотрудника отделения полиции Санкт-Петербурга на Невском проспекте, роль которого исполняет актер Антон Васильев. В финале шестого сезона в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разворачивается кровавая драма с перестрелками, заложниками и жертвами. В новых сериях из Москвы в «северную столицу» направляется заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев, и в результате интриг внутри ведомства Семенов получает звание подполковника. А вот верный друг главного героя Алексей Фомин, роль которого исполняет Дмитрий Паламарчук, в седьмом сезоне возглавляет криминальный мир Петербурга и осознает, что для удержания власти требуется больше усилий, чем для ее захвата. У него появляются новые могущественные противники, с которыми даже Паша Семенов не сможет помочь. Совместно с телеканалом НТВ, URA.RU рассказывает, каких еще сюжетных поворотов ждать в новом сезоне «Невского». Настоящая дружба Одна из ключевых линий всего сериала — это история настоящей мужской дружбы: по сюжету полицейский Семенов уже не первое десятилетие дружит с криминальным авторитетом Фоминым. Их связывает множество событий: совместные потери, победы, боли и радости. Антон Васильев, исполняющий роль Павла Семенова, отмечает, что герои часто могут быть совершенно не согласны друг с другом: бывает, что они дерутся, не общаются месяцами, а потом получают звонок в пять утра, бросают все и бегут помогать другу. В новом сезоне «Невского» создатели обещают, что сильных проблем во взаимоотношениях Семенова и Фомы не будет: несмотря на то, что герои находятся по разным сторонам баррикад, они продолжат находить в себе силы, чтобы не терять дружбу, вопреки всем испытаниям, которые выпадают на их долю. «Я думаю, что главный плюс сериала „Невский“ в том, что мы все-таки снимаем не экшен, а человеческие отношения. Мы продолжаем историю главного героя Семенова и Фомы, они в кадре очень интересные. И, конечно, кастинг проекта удачный. Большое спасибо нашим кастинг-директорам, которые умудрились попасть в точку и выбрать совершенно правильных актеров! Ведь если ошибиться с главным героем, фильма не будет», — рассказал режиссер-постановщик Игорь Драка. Неожиданные любовные повороты В продолжении «Невского» зрителей ждут новые любовные перипетии. Например, активно бороться за свое счастье будет Татьяна Белова, жена Павла Семенова. По словам актрисы Виктории Масловой, несмотря на то, что ее героиня — волевой и непоколебимый солдат, ей, как и любой женщине, хочется любви, поэтому Татьяна пойдет на многое, чтобы защитить свои отношения. Именно любовь, по мнению Виктории Масловой, наравне с мыслью, что ни в коем случае нельзя попирать закон, является одной из ключевых тем нового сезона «Невского». Еще один персонаж, который в продолжении сериала приобретет собственную любовную линию — это Фома. Как отмечают создатели, телезрительницы получат огромное удовольствие от просмотра. «Тема любви и отношений моего героя в этом сезоне будет раскрыта как никогда прежде. Его нельзя назвать человеком открытым, легко идущим на контакт с новыми людьми, но именно в этой части сериала стрелы амура доберутся и до Алексея Леонидовича Фомина», — поделился исполнитель роли Алексея Фомина Дмитрий Паламарчук. Новые экшен-сцены Сериал «Невский. Близкий враг» продолжит удивлять зрителей экшен-сценами: в седьмом сезоне будут уже полюбившиеся фанатам автомобильные и мотоциклетные трюки, погони и падения с высоты. Кроме того, в один из дней на съемочной площадке взрывали электросамокат. В устройство вкладывали заряд, и, когда актер ехал на нем, самокат взлетал на воздух. «Я занимаюсь постановкой трюков на съемках картины „Невский“ с первого сезона. В проекте многое завязано именно на экшене. Это нужно для того, чтобы переключить внимание с диалогов на некое резкое движение в кадре, будь то драки, падения или взрывы. Очень важно сделать так, чтобы сцены выглядели реалистично, для этого есть много всяких приемчиков. Мы надеваем защиту, работаем с дублерами и всеми силами пытаемся достигнуть наибольшей достоверности», — рассказал постановщик трюков Владимир Севостьянихин. При этом при постановке трюков команда старается как можно больше задействовать самих актеров и не прибегать к помощи каскадеров. Исключения составляют общие планы и технически сложные моменты. А вот драки же, например, актеры всегда выполняют самостоятельно. «Седьмой сезон наполнен множеством эмоциональных сцен, тяжелых как морально, так и физически. На съемках было много забавных моментов. Например, как-то раз я целый день выполняла боевые сцены и трюки, была крутой и сильной, но в этот же момент испугалась дохлой крысы и с визгом убежала в другую сторону. Вот такие вот мы с Таней разные», — поделилась исполнительница роли Татьяны Беловой Виктория Маслова. Многогранные персонажи Наверное, одна из ключевых причин, по которой зрители так любят «Невский» — это тот факт, что в сериале нет абсолютно положительных или отрицательных персонажей. У каждого из них есть своя сложная многогранная история, и на один хороший поступок спустя время могут наложиться несколько плохих. Благодаря этому герои выглядят живыми людьми и для многих поклонников уже стали хорошими знакомыми. «Если в первом сезоне зрители просто наблюдали за развитием сюжетной канвы, интересными перипетиями и детективными элементами, то сейчас полюбили проект и воспринимают героев „Невского“ частью своего окружения. Более того, они настолько хорошо знают Фому, Семенова и других персонажей, что уже могут предугадывать, как они себя поведут, каким образом отреагируют на ту или иную ситуацию», — рассказал Дмитрий Паламарчук. Реклама. Заказчик: АО «Телекомпания НТВ» ИНН 7703191457