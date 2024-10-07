Минобороны обвинило ВСУ в применении химоружия в Судже

07 октября 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

3800 кассетных боеприпасов получила Украина в 2023 году Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины использовали химическое оружие во время нанесения ударов в Судже (Курская область). Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «ВСУ применили химоружие в Судже в Курской области», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Отмечается, что 155-мм кассетные боеприпасы DM-105 в количестве 3800 штук были поставлены Украине в сентябре 2023 года. Игорь Кириллов заявил, что всего за время спецоперации было зафиксировано более 400 эпизодов использования токсических веществ в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск и других направлениях. ВСУ используют химическое оружие в ходе военных действий, а также для проведения террористических актов. Ранее генерал-майор сообщил, что США участвовали в подготовке провокаций Киева, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. О причастности к операции также говорит факт того, что на базе ОЗХО была образована еще одна международная площадка, которая находится под контролем США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины использовали химическое оружие во время нанесения ударов в Судже (Курская область). Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «ВСУ применили химоружие в Судже в Курской области», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Отмечается, что 155-мм кассетные боеприпасы DM-105 в количестве 3800 штук были поставлены Украине в сентябре 2023 года. Игорь Кириллов заявил, что всего за время спецоперации было зафиксировано более 400 эпизодов использования токсических веществ в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск и других направлениях. ВСУ используют химическое оружие в ходе военных действий, а также для проведения террористических актов. Ранее генерал-майор сообщил, что США участвовали в подготовке провокаций Киева, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. О причастности к операции также говорит факт того, что на базе ОЗХО была образована еще одна международная площадка, которая находится под контролем США.