Минобороны обвинило ВСУ в применении химоружия в Судже

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3800 кассетных боеприпасов получила Украина в 2023 году Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины использовали химическое оружие во время нанесения ударов в Судже (Курская область). Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«ВСУ применили химоружие в Судже в Курской области», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Отмечается, что 155-мм кассетные боеприпасы DM-105 в количестве 3800 штук были поставлены Украине в сентябре 2023 года.

Игорь Кириллов заявил, что всего за время спецоперации было зафиксировано более 400 эпизодов использования токсических веществ в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск и других направлениях. ВСУ используют химическое оружие в ходе военных действий, а также для проведения террористических актов.

Ранее генерал-майор сообщил, что США участвовали в подготовке провокаций Киева, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. О причастности к операции также говорит факт того, что на базе ОЗХО была образована еще одна международная площадка, которая находится под контролем США.

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Вооруженные силы Украины использовали химическое оружие во время нанесения ударов в Судже (Курская область). Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «ВСУ применили химоружие в Судже в Курской области», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Отмечается, что 155-мм кассетные боеприпасы DM-105 в количестве 3800 штук были поставлены Украине в сентябре 2023 года. Игорь Кириллов заявил, что всего за время спецоперации было зафиксировано более 400 эпизодов использования токсических веществ в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск и других направлениях. ВСУ используют химическое оружие в ходе военных действий, а также для проведения террористических актов. Ранее генерал-майор сообщил, что США участвовали в подготовке провокаций Киева, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. О причастности к операции также говорит факт того, что на базе ОЗХО была образована еще одна международная площадка, которая находится под контролем США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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