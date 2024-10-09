В Курской области создали новую структуру — министерство восстановления и развития приграничья. Об этом написал глава региона Алексей Смирнов.
«Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений… Создано новое министерство восстановления и развития приграничья», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Это изменение направлено на усиление административной поддержки приграничных территорий и ускорение их развития.
В обновленную структуру исполнительных органов вошли также другие ключевые отделы и министерства, подчиненные напрямую первому заместителю губернатора. Изменения в структуре предусматривают не только создание новых министерств, но и преобразование уже существующих департаментов и комитетов, что отразится на всей системе управления регионом, подчеркнул губернатор.
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