Кадыров пригрозил кровной местью российским политикам: что известно о скандале

Депутат Курбанов отверг участие в покушении на Кадырова

12 октября 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Кадыров пригрозил кровной местью организаторам покушения на него Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил двух депутатов Госдумы и сенатора от Дагестана в заказе его убийства. Он публично выступил с обвинениями в их адрес, утверждая, что они пытались организовать покушение. Слова Кадырова прозвучали на совещании с силовым блоком республики. Что известно об инциденте, и какова реакция на него самих участников конфликта, а также политологов, в материале URA.RU. Кадыров высказался о кровной мести на совещании В ходе совещания с командирами и начальниками силового блока республики Кадыров обвинил депутатов Госдумы и сенатора от Дагестана в заказе его убийства. На видеозаписи. которая была опубликована в его официальном telegram-канале, он отметил, что если депутаты Бекхан Барахоев, Ризван Курбанов и сенатор Сулейман Каримов не докажут свою непричастность, то официально объявит им кровную месть. Кадыров отметил, что у него есть свидетели подготовки заказа на его убийство. Какая реакция последовала Кадыров заявил, что обладает информацией о готовящемся покушении Фото: Роман Наумов © URA.RU Депутат Госдумы Ризван Курбанов отверг обвинения в причастности, подчеркнув, что никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь Кадырова. Об этом Курбанов заявил в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он выразил уважение к семье Кадыровых и особо отметил почтение к Ахмату Кадырову, выразив надежду на восстановление справедливости и наказание тех, кто пытается разжигать конфликты. Политолог рекомендовал урегулировать ситуацию Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко сказал, что кризис на Северном Кавказе, вызванный заявлениями Рамзана Кадырова, приобретает серьезные масштабы и озвучил мнение, что для разрешения ситуации может потребоваться участие федерального центра. Эксперт выразил надежду на мирное урегулирование конфликта. «Я думаю, что это действительно очень серьезная история… Кадыров очевидный лидер среди чеченского этноса, Керимов самый влиятельный представитель дагестанской диаспоры. Его партнеры, депутаты Госдумы, — ингуши по национальности — тоже не последние люди у себя в республике», — отметил Минченко в комментарии для telegram-канала URA.RU. Что известно о сенаторе и депутатах, которым пообещал месть Кадыров Персону Керимова связывают с протекцией Татьяне Ким (Бакальчук) Фото: Роман Наумов © URA.RU Сулейман Керимов известен как один из богатейших бизнесменов России, с капиталом в 6,3 миллиарда долларов по данным Forbes за 2019 год. Его имя связано с покровительством в бизнесе Wildberries и его основательницы Татьяны Ким в частности. Бекхан Барахоев ранее работал в качестве советника по экономическим вопросам у первого президента Ингушетии Руслана Аушева и помощником депутата Иосифа Кобзона. Ризван Курбанов известен своей деятельностью против подпольного игорного бизнеса в Дагестане. Занимал пост первого вице-премьера республики в 2010 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил двух депутатов Госдумы и сенатора от Дагестана в заказе его убийства. Он публично выступил с обвинениями в их адрес, утверждая, что они пытались организовать покушение. Слова Кадырова прозвучали на совещании с силовым блоком республики. Что известно об инциденте, и какова реакция на него самих участников конфликта, а также политологов, в материале URA.RU. В ходе совещания с командирами и начальниками силового блока республики Кадыров обвинил депутатов Госдумы и сенатора от Дагестана в заказе его убийства. На видеозаписи. которая была опубликована в его официальном telegram-канале, он отметил, что если депутаты Бекхан Барахоев, Ризван Курбанов и сенатор Сулейман Каримов не докажут свою непричастность, то официально объявит им кровную месть. Кадыров отметил, что у него есть свидетели подготовки заказа на его убийство. Депутат Госдумы Ризван Курбанов отверг обвинения в причастности, подчеркнув, что никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь Кадырова. Об этом Курбанов заявил в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он выразил уважение к семье Кадыровых и особо отметил почтение к Ахмату Кадырову, выразив надежду на восстановление справедливости и наказание тех, кто пытается разжигать конфликты. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко сказал, что кризис на Северном Кавказе, вызванный заявлениями Рамзана Кадырова, приобретает серьезные масштабы и озвучил мнение, что для разрешения ситуации может потребоваться участие федерального центра. Эксперт выразил надежду на мирное урегулирование конфликта. «Я думаю, что это действительно очень серьезная история… Кадыров очевидный лидер среди чеченского этноса, Керимов самый влиятельный представитель дагестанской диаспоры. Его партнеры, депутаты Госдумы, — ингуши по национальности — тоже не последние люди у себя в республике», — отметил Минченко в комментарии для telegram-канала URA.RU. Сулейман Керимов известен как один из богатейших бизнесменов России, с капиталом в 6,3 миллиарда долларов по данным Forbes за 2019 год. Его имя связано с покровительством в бизнесе Wildberries и его основательницы Татьяны Ким в частности. Бекхан Барахоев ранее работал в качестве советника по экономическим вопросам у первого президента Ингушетии Руслана Аушева и помощником депутата Иосифа Кобзона. Ризван Курбанов известен своей деятельностью против подпольного игорного бизнеса в Дагестане. Занимал пост первого вице-премьера республики в 2010 году.