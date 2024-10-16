ЦБ озвучил россиянам неприятную правду про «бесплатные рассрочки»

Центробанк: проценты по рассрочке могут составлять до 60% годовых

16 октября 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Александр Данилов считает, что реальные ставки по рассрочке у крупных кредиторов могут достигать 60% годовых Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Глава департамента регулирования Центрального банка России, Александр Данилов, на форуме «Финополис» заявил, что реальные ставки по рассрочке у крупных кредиторов могут достигать 60% годовых. Таким образом он разрушил миф о том, что рассрочка выплачивается без процентов. «Большинство из них [включает условия]: если вы что-то не заплатили — штраф, если вы просрочили — включается ставка. Мы считали — 60% годовых. Вы этого не видите, потому что выбираете [услугу] на два месяца», — сказал Данилов. Его слова передает РБК. Специалист Банка России подчеркнул, что рассрочка ничем не отличается от кредита. Однако представители бизнеса выразили несогласие с заявлениями Данилова. Так, глава BNPL-сервиса «Подели», Олег Ряженов-Симс, сказал, что при соблюдении условий договора, рассрочка у ответственных операторов предоставляется без каких-либо скрытых платежей или процентов. Центробанк России с 2022 года активно изучает возможности ужесточения регулирования рынка рассрочек. В частности, рассматривается введение правил, аналогичных тем, что применяются к потребительским кредитам, и запрет на изменение цены товара в зависимости от формы его оплаты — полной стоимостью или в рассрочку. Ранее Банк России предложил на ближайшие три года изменить структуру рынка микрофинансирования, чтобы повысить их доверие среди россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава департамента регулирования Центрального банка России, Александр Данилов, на форуме «Финополис» заявил, что реальные ставки по рассрочке у крупных кредиторов могут достигать 60% годовых. Таким образом он разрушил миф о том, что рассрочка выплачивается без процентов. «Большинство из них [включает условия]: если вы что-то не заплатили — штраф, если вы просрочили — включается ставка. Мы считали — 60% годовых. Вы этого не видите, потому что выбираете [услугу] на два месяца», — сказал Данилов. Его слова передает РБК. Специалист Банка России подчеркнул, что рассрочка ничем не отличается от кредита. Однако представители бизнеса выразили несогласие с заявлениями Данилова. Так, глава BNPL-сервиса «Подели», Олег Ряженов-Симс, сказал, что при соблюдении условий договора, рассрочка у ответственных операторов предоставляется без каких-либо скрытых платежей или процентов. Центробанк России с 2022 года активно изучает возможности ужесточения регулирования рынка рассрочек. В частности, рассматривается введение правил, аналогичных тем, что применяются к потребительским кредитам, и запрет на изменение цены товара в зависимости от формы его оплаты — полной стоимостью или в рассрочку. Ранее Банк России предложил на ближайшие три года изменить структуру рынка микрофинансирования, чтобы повысить их доверие среди россиян.