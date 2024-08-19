Центробанк предложил изменить рынок микрозаймов

19 августа 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Рынок микрозаймов, по предложению ЦБ, будет поделен на компании предпринимательского и целевого финансирования Фото: Денис Моргунов © URA.RU В перспективе на ближайшие три года ЦБ предлагает изменить структуру рынка микрофинансирования, чтобы бороться с низким доверием к рынку микрофинансирования. Так, планируется выделить компании целевого и предпринимательского финансирования в отдельные сегменты, говорится в докладе Банка России. «Для пoвышeния дoвepия к кoмпaниям, финaнcиpyющим MCП и ocyщecтвляющим выдaчy пoтpeбитeльcкиx зaймoв пoд yмepeнныe пpoцeнтныe cтaвки, пpeдлaгaетcя ceгмeнтиpoвaть pынoк МФO нa тpи кaтeгopии: кoмпaнии пpeдпpинимaтeльскoгo финaнcиpoвaния; кoмпaнии цeлeвoгo финaнсиpoвaния и микpoфинaнcoвыe кoмпaнии», — говорится в докладе Центробанка «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025—2027 годы». Он опубликован на их официальном сайте. Для каждой из предложенных категорий планируется пересмотреть пруденциальные нормы. Организации, предлагающие наиболее высокие процентные ставки по займам (свыше 100% годовых), будут продолжать работать в статусе микрофинансовых. В докладе ЦБ также отмечается, что низкое доверие к рынку микрофинансирования является одной из ключевых проблем для его развития. Это касается даже тех организаций, которые финансируют предпринимателей и предоставляют POS-займы и рассрочку без создания повышенных социальных рисков. Регулятор указывает, что такие организации способствуют стимулированию предложения товаров и услуг при умеренных процентных ставках. При этом ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в мае средний размер микрозайма в РФ превысил 10 тысяч рублей. Для выяснения этого фактора специалисты провели анализ данных двух тысяч микрофинансовых организаций, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В перспективе на ближайшие три года ЦБ предлагает изменить структуру рынка микрофинансирования, чтобы бороться с низким доверием к рынку микрофинансирования. Так, планируется выделить компании целевого и предпринимательского финансирования в отдельные сегменты, говорится в докладе Банка России. «Для пoвышeния дoвepия к кoмпaниям, финaнcиpyющим MCП и ocyщecтвляющим выдaчy пoтpeбитeльcкиx зaймoв пoд yмepeнныe пpoцeнтныe cтaвки, пpeдлaгaетcя ceгмeнтиpoвaть pынoк МФO нa тpи кaтeгopии: кoмпaнии пpeдпpинимaтeльскoгo финaнcиpoвaния; кoмпaнии цeлeвoгo финaнсиpoвaния и микpoфинaнcoвыe кoмпaнии», — говорится в докладе Центробанка «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025—2027 годы». Он опубликован на их официальном сайте. Для каждой из предложенных категорий планируется пересмотреть пруденциальные нормы. Организации, предлагающие наиболее высокие процентные ставки по займам (свыше 100% годовых), будут продолжать работать в статусе микрофинансовых. В докладе ЦБ также отмечается, что низкое доверие к рынку микрофинансирования является одной из ключевых проблем для его развития. Это касается даже тех организаций, которые финансируют предпринимателей и предоставляют POS-займы и рассрочку без создания повышенных социальных рисков. Регулятор указывает, что такие организации способствуют стимулированию предложения товаров и услуг при умеренных процентных ставках. При этом ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в мае средний размер микрозайма в РФ превысил 10 тысяч рублей. Для выяснения этого фактора специалисты провели анализ данных двух тысяч микрофинансовых организаций, передает «Национальная служба новостей».