17 октября 2024

ЦАХАЛ показала кадры последних минут главы ХАМАС Синвара. Видео

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Дрон ЦАХАЛА залетает внутрь полуразрушенного дома на юге сектора Газа Фото:

Армия Израиля показала последние минуты жизни главы ХАМАС — Яхья Синвара. Кадры сделаны за несколько минут до ликвидации.

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Убит лидер ХАМАС Яхья Синвар: чем он был опасен для Израиля

Дрон ЦАХАЛ обнаружил раненого Синвара в разрушенном доме после ракетной атаки в Газе. На кадрах видно, как глава ХАМАС пытался сбить беспилотник палкой, но промахнулся, а после этого был убит снайпером.

Вечером 17 октября ЦАХАЛ заявила о возможной ликвидации Синвара. Позже информацию подтвердила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на исследование образцов ДНК убитых. В Пентагоне сообщили, что Вашингтон не участвовал напрямую в ликвидации лидера ХАМАС.

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Армия Израиля показала последние минуты жизни главы ХАМАС — Яхья Синвара. Кадры сделаны за несколько минут до ликвидации. Дрон ЦАХАЛ обнаружил раненого Синвара в разрушенном доме после ракетной атаки в Газе. На кадрах видно, как глава ХАМАС пытался сбить беспилотник палкой, но промахнулся, а после этого был убит снайпером. Вечером 17 октября ЦАХАЛ заявила о возможной ликвидации Синвара. Позже информацию подтвердила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на исследование образцов ДНК убитых. В Пентагоне сообщили, что Вашингтон не участвовал напрямую в ликвидации лидера ХАМАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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