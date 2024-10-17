Армия Израиля показала последние минуты жизни главы ХАМАС — Яхья Синвара. Кадры сделаны за несколько минут до ликвидации.
Дрон ЦАХАЛ обнаружил раненого Синвара в разрушенном доме после ракетной атаки в Газе. На кадрах видно, как глава ХАМАС пытался сбить беспилотник палкой, но промахнулся, а после этого был убит снайпером.
Вечером 17 октября ЦАХАЛ заявила о возможной ликвидации Синвара. Позже информацию подтвердила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на исследование образцов ДНК убитых. В Пентагоне сообщили, что Вашингтон не участвовал напрямую в ликвидации лидера ХАМАС.
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