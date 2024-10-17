ЦАХАЛ показала кадры последних минут главы ХАМАС Синвара. Видео

18 октября 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Дрон ЦАХАЛА залетает внутрь полуразрушенного дома на юге сектора Газа Фото: Министерство обороны Израиля Армия Израиля показала последние минуты жизни главы ХАМАС — Яхья Синвара. Кадры сделаны за несколько минут до ликвидации. Новость по теме Убит лидер ХАМАС Яхья Синвар: чем он был опасен для Израиля Дрон ЦАХАЛ обнаружил раненого Синвара в разрушенном доме после ракетной атаки в Газе. На кадрах видно, как глава ХАМАС пытался сбить беспилотник палкой, но промахнулся, а после этого был убит снайпером. Вечером 17 октября ЦАХАЛ заявила о возможной ликвидации Синвара. Позже информацию подтвердила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на исследование образцов ДНК убитых. В Пентагоне сообщили, что Вашингтон не участвовал напрямую в ликвидации лидера ХАМАС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Израиля показала последние минуты жизни главы ХАМАС — Яхья Синвара. Кадры сделаны за несколько минут до ликвидации. Дрон ЦАХАЛ обнаружил раненого Синвара в разрушенном доме после ракетной атаки в Газе. На кадрах видно, как глава ХАМАС пытался сбить беспилотник палкой, но промахнулся, а после этого был убит снайпером. Вечером 17 октября ЦАХАЛ заявила о возможной ликвидации Синвара. Позже информацию подтвердила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на исследование образцов ДНК убитых. В Пентагоне сообщили, что Вашингтон не участвовал напрямую в ликвидации лидера ХАМАС.