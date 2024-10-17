Пентагон: США не участвовали напрямую в ликвидации лидера ХАМАС

Военные Соединенных Штатов Америки не участвовали напрямую в операции по ликвидированию лидера палестинского движения (ХАМАС) Яхьи Синвары. Но Министерство обороны США предоставило разведданные, связанные с его местонахождением, армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь Пентагона.
«Чтобы было предельно понятно — это была операция Израиля. В ней не принимали непосредственного участия американские войска. Соединенные Штаты помогали, предоставляя информацию и разведданные, связанные с возвращением заложников, отслеживанием и определением местонахождения лидеров ХАМАС, ответственных за удержание заложников, и, конечно, это вносит свой вклад в общую картину», — передает ТАСС слова Патрика Райдера с брифинга для журналистов. Представитель Пентагона переадресовал вопрос о деталях этой операции израильской стороне.
Ранее URA.RU писало о возможной ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвары. Израильтяне раскрыли данные об уничтожении трех боевиков в секторе Газа, но их личности пока не установлены.
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