19 октября 2024
18 октября 2024

Пожарные спасли от гибели хозяина частного дома в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели потушили пожар в доме
Спасатели потушили пожар в доме Фото:

В Кургане на улице Омской пожарные спасли хозяина частного дома. Для этого они применили специальную маску. Об этом сообщили представители МЧС России по региону.

«На улице Омская загорелся брусовой дом. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Сотрудники МЧС спасли с помощью маски хозяина дома», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Пожар тушили 18 специалистов и четыре единицы техники. Огонь распространился на 60 квадратных метров, уточнили в МЧС. 

Дом потушили в Кургане
Дом потушили в Кургане
Фото:

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В Кургане на улице Омской пожарные спасли хозяина частного дома. Для этого они применили специальную маску. Об этом сообщили представители МЧС России по региону. «На улице Омская загорелся брусовой дом. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Сотрудники МЧС спасли с помощью маски хозяина дома», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Пожар тушили 18 специалистов и четыре единицы техники. Огонь распространился на 60 квадратных метров, уточнили в МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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