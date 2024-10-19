Спасатели потушили пожар в доме
В Кургане на улице Омской пожарные спасли хозяина частного дома. Для этого они применили специальную маску. Об этом сообщили представители МЧС России по региону.
«На улице Омская загорелся брусовой дом. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Сотрудники МЧС спасли с помощью маски хозяина дома», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Пожар тушили 18 специалистов и четыре единицы техники. Огонь распространился на 60 квадратных метров, уточнили в МЧС.
Дом потушили в Кургане
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!