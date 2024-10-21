21 октября 2024

В Тюмени цены на мандарины взлетели до январских. Скрин

В Тюмени стоимость мандаринов доходит до 357 рублей за килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
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Мандарины взлетели в цене до 300 рублей за килограмм
Мандарины взлетели в цене до 300 рублей за килограмм Фото:

В Тюмени стоимость мандаринов доходит до уровня новогодних цен. В нескольких городских супермаркетах цена за килограмм на них превысила 300 рублей. Данные взяты с сервиса онлайн-доставки продуктов.

«Мандарины медовые. Цена за килограмм: 357 рублей 89 копеек», — такая стоимость указана за фрукт в одном из тюменских супермаркетов. В другом магазине цена за килограмм мандаринов составляет 349 рублей.

В конце декабря 2023 года мандарины в тюменских супермаркетах подорожали на 25%. Тогда максимальная цена на них составляла 225 рублей за килограмм.

За такую цену продают мандарины в одном из супермаркетов Тюмени
За такую цену продают мандарины в одном из супермаркетов Тюмени
Фото:

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В Тюмени стоимость мандаринов доходит до уровня новогодних цен. В нескольких городских супермаркетах цена за килограмм на них превысила 300 рублей. Данные взяты с сервиса онлайн-доставки продуктов. «Мандарины медовые. Цена за килограмм: 357 рублей 89 копеек», — такая стоимость указана за фрукт в одном из тюменских супермаркетов. В другом магазине цена за килограмм мандаринов составляет 349 рублей. В конце декабря 2023 года мандарины в тюменских супермаркетах подорожали на 25%. Тогда максимальная цена на них составляла 225 рублей за килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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