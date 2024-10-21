Мандарины взлетели в цене до 300 рублей за килограмм
В Тюмени стоимость мандаринов доходит до уровня новогодних цен. В нескольких городских супермаркетах цена за килограмм на них превысила 300 рублей. Данные взяты с сервиса онлайн-доставки продуктов.
«Мандарины медовые. Цена за килограмм: 357 рублей 89 копеек», — такая стоимость указана за фрукт в одном из тюменских супермаркетов. В другом магазине цена за килограмм мандаринов составляет 349 рублей.
В конце декабря 2023 года мандарины в тюменских супермаркетах подорожали на 25%. Тогда максимальная цена на них составляла 225 рублей за килограмм.
За такую цену продают мандарины в одном из супермаркетов Тюмени
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