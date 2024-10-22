В Тюменской области похоронят контрактника, погибшего на СВО

В поселке Ключи (Тюменская область) похоронят рядового Андрея Овчинникова, погибшего в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнетавдинского района. Мужчина в июне решил служить в ВС России и подписал контракт.
«В июне 2024 года принял решение служить в Вооруженных Силах РФ по контракту. Погиб Овчинников 13 октября в ходе специальной военной операции. Награжден орденом Мужества (посмертно)», — сообщили в администрации.
Мужчина родился в республике Марий Эл, некоторое время жил в ЯНАО. Прощание с рядовым пройдет утром 24 октября. Андрей погиб в возрасте 49 лет.
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