Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на ближайшие годы

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В 2025 году ожидается дефицит бюджета на 0,5% ВВП
В 2025 году ожидается дефицит бюджета на 0,5% ВВП Фото:

Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета на период с 2025 по 2027 год, внесенный правительством. Об этом сообщил орган на своем сайте. 

«На 2025 год проект бюджета сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам — 41,469 триллиона (19,3% ВВП). В том числе расходы на национальную оборону составят 32,5%, социальную политику — 15,7%, национальную экономику — 10,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 8,3%», — передает РИА Новости информацию из документа. 

Там добавили, что в приоритете на этот период стоит обеспечение обороны и безопасности России, а также осуществление социальной политики. Также ожидается дефицит бюджета: 0,5% ВВП — в 2025, 0,9% ВВП — в 2026 году, 1,1% ВВП — в 2027 году.

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Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета на период с 2025 по 2027 год, внесенный правительством. Об этом сообщил орган на своем сайте.  «На 2025 год проект бюджета сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам — 41,469 триллиона (19,3% ВВП). В том числе расходы на национальную оборону составят 32,5%, социальную политику — 15,7%, национальную экономику — 10,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 8,3%», — передает РИА Новости информацию из документа.  Там добавили, что в приоритете на этот период стоит обеспечение обороны и безопасности России, а также осуществление социальной политики. Также ожидается дефицит бюджета: 0,5% ВВП — в 2025, 0,9% ВВП — в 2026 году, 1,1% ВВП — в 2027 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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