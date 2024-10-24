Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на ближайшие годы

Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета на период с 2025 по 2027 год, внесенный правительством. Об этом сообщил орган на своем сайте.
«На 2025 год проект бюджета сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам — 41,469 триллиона (19,3% ВВП). В том числе расходы на национальную оборону составят 32,5%, социальную политику — 15,7%, национальную экономику — 10,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 8,3%», — передает РИА Новости информацию из документа.
Там добавили, что в приоритете на этот период стоит обеспечение обороны и безопасности России, а также осуществление социальной политики. Также ожидается дефицит бюджета: 0,5% ВВП — в 2025, 0,9% ВВП — в 2026 году, 1,1% ВВП — в 2027 году.
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