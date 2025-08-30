Аэропорт Казани приостановил работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения в воздушной гавани действуют на прием и вылет самолетов
Ограничения в воздушной гавани действуют на прием и вылет самолетов Фото:

Воздушная гавань Казани временно приостановил работу. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт КАЗАНЬ. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Кореняко.

Также сообщается, что ограничения необходимы для безопасности полетов. Пассажиров просят сохранять спокойствие и ждать дальнейшей информации от властей.

Ровно такие же ограничения действуют в данный момент в аэропорту Сочи. В воздушной гавани Саратова они были сняты. Возможной причиной ограничений могла стать ночная атака украинских БПЛА. Подробности об этом читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воздушная гавань Казани временно приостановил работу. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт КАЗАНЬ. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Кореняко. Также сообщается, что ограничения необходимы для безопасности полетов. Пассажиров просят сохранять спокойствие и ждать дальнейшей информации от властей. Ровно такие же ограничения действуют в данный момент в аэропорту Сочи. В воздушной гавани Саратова они были сняты. Возможной причиной ограничений могла стать ночная атака украинских БПЛА. Подробности об этом читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...