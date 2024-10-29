В Тюмени резко подорожали мандарины

В Тюмени стоимость мандаринов дошла до 450 рублей за килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мандарины превысили стоимость манго и ананаса
Мандарины превысили стоимость манго и ананаса Фото:

В Тюмени стоимость килограмма мандаринов доходит до 450 рублей. При этом за аналогичный вес манго, который считается экзотическим, можно отдать 440 рублей. Данные о ценах представлены в сервисах по доставке продуктов.

«Мандарин, свежий урожай. Стоимость: 450 рублей за килограмм», — указано в сервисе.

За аналогичный вес манго в Тюмени, согласно ценам в приложении по доставке продуктов, можно отдать 439 рублей 99 копеек. Другой экзотический фрукт — ананас — будет стоить от 400 рублей за килограмм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени стоимость килограмма мандаринов доходит до 450 рублей. При этом за аналогичный вес манго, который считается экзотическим, можно отдать 440 рублей. Данные о ценах представлены в сервисах по доставке продуктов. «Мандарин, свежий урожай. Стоимость: 450 рублей за килограмм», — указано в сервисе. За аналогичный вес манго в Тюмени, согласно ценам в приложении по доставке продуктов, можно отдать 439 рублей 99 копеек. Другой экзотический фрукт — ананас — будет стоить от 400 рублей за килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...