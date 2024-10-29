В Тюмени резко подорожали мандарины

Мандарины превысили стоимость манго и ананаса
В Тюмени стоимость килограмма мандаринов доходит до 450 рублей. При этом за аналогичный вес манго, который считается экзотическим, можно отдать 440 рублей. Данные о ценах представлены в сервисах по доставке продуктов.
«Мандарин, свежий урожай. Стоимость: 450 рублей за килограмм», — указано в сервисе.
За аналогичный вес манго в Тюмени, согласно ценам в приложении по доставке продуктов, можно отдать 439 рублей 99 копеек. Другой экзотический фрукт — ананас — будет стоить от 400 рублей за килограмм.
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